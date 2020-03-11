【新冠肺炎】機舖老闆將夾公仔機變「夾廁紙機」　背後原因極暖心

新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情持續延燒全球，除了中國以外的地區，歐洲疫情也不斷擴散，更出現物資搶購潮，許多賣場貨架上的廁紙都被搶購一空，呈現恐慌性的購買現象。對此，英國東約克郡（East Yorkshire）的某遊戲機中心老闆，把店家前的夾公仔機改裝成「夾廁紙機」，民眾只要花30便士就可以將「珍貴」的廁紙帶回家。

英遊戲機中心Chapmans Funland推出夾廁紙機（點圖放大瀏覽）：

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根據《鏡報》報道，這位名叫艾迪（Eddy Chapman）的34歲男子，在東約克郡開了家遊戲機中心，由於他最近在電視上看到民眾都在搶購廁紙，他感到荒謬至極，於是他就突發奇想的表示，他在店裡看到人們驚慌的搶購，而剛好自己那邊有堆積如山的廁紙，所以就想到應該可以「來點什麼好玩的」，接着就把自己店內的廁紙放進夾公仔機裏，供民眾夾取，希望人們可以冷靜下來並停止恐慌購買。

自從艾迪把夾公仔機換成夾廁紙機後，他們得到超棒的反應，只要是每個來投幣夾取的客人都帶著笑容，並覺得非常有趣。艾迪也認為在這疫情緊張的時刻，人們需要放鬆一點，透過夾廁紙機替當地居民加油打氣。

報道中也提到，就在上週當地政府也呼籲民眾保持冷靜，不要再搶購任何防疫物資，就連超市都發出警告，因為貨架上的所有藥品、洗手液、廁紙、麵食和麵粉等都被瘋搶，並提醒民眾不要失去理智。

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