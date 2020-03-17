【意大利疫情】Gucci高層捐10萬歐元　Prada捐錢建重症病房

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）在全球多國蔓延，意大利成為重災區之一，為了對抗疫情，意大利多間知名企業高層也站出來出錢出力，包括時尚名牌Prada捐錢建6間深切治療部（ICU）病房，在此之前，Gucci行政總裁比扎里（Marco Bizzarri）3月10日也以個人名義捐出10萬歐元（約85萬港元）。

Gucci行政總裁比扎里3月10日捐出10萬歐元，幫助艾米利亞－羅馬涅區應對武漢肺炎疫情。（Getty）

Gucci高層、來自意大利北部艾米利亞－羅馬涅區（Emilia Romagna）的比扎里捐錢給當地八間醫院。

比扎里表示：「我們的醫療系統在這段時間裏，竭盡全力、英勇地與新冠肺炎（帶來的）緊急情況作鬥爭，應受到我們全部人的感謝和支持。看看先於我們面臨緊急狀況的那些國家，證明科學家和醫護人員的工作是珍貴的，而且請遵守預防措施，儘管嚴格，但這是基本。」

Prada在3月16日向媒體發聲明指，他們向米蘭最大的三間醫院聖拉斐萊（San Raffaele）、維托雷布齊（Vittore Buzzi）和薩科（Sacco）醫院，在這三間醫院捐錢興建各2間完整的深切治療部（ICU）病房和心肺復蘇病房。

美國媒體報道，Prada證實這些病房是由Prada行政總裁普拉達（Miuccia Prada Bertelli）、Prada行政總裁兼普拉達丈夫貝爾泰利（Patrizio Bertelli），以及主席兼執行董事馬齊（Carlo Mazzi）以私人形式捐贈。