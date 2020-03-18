迪士尼《魔雪奇緣2》女配音員確診　轟美國檢測落後唯有這樣自救

26歲美國演員瑞秋麥修斯（Rachel Matthews）曾替《魔雪奇緣2》（Frozen 2）中的Honeymaren配音，也演過《死亡無限LOOP》（Happy Death Day），她在IG限時動態表示自己確診新冠肺炎，已從上周開始隔離，透露現在身體狀況好了一些，只是暫時不太確定之後該怎麼做。

瑞秋在《死亡無限LOOP》的角色劇照及IG分享的自救方法原文（點圖放大瀏覽）：

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瑞秋麥修斯也發文鼓勵網友提問，「我希望能以任何自己能做到的形式提供幫助」。她分享自己的症狀，稱進入第7天，身體狀況出現呼吸急促、食慾不振、疲勞和味覺、嗅覺不靈敏等，但她說：「整體來說還OK。」

她還表示要得到檢測很艱難，稱「我們國家（美國）在這方面很落後，還沒有達成體系。我得以檢測，只是因為我被確定曾接觸過一例確診患者，並且表現出了一些症狀。但是檢測陽性之後，也沒什麼改變，並不是說結果呈陽性你就能得到特定的治療」。

瑞秋麥修斯曾替《魔雪奇緣2》（Frozen 2）中的Honeymaren配音（迪士尼網站截圖）

瑞秋麥修斯建議如果有人發現自己有症狀，但無法得到檢測時，她認為就得像「確診病患」一樣來對待自己，「好好休息、多喝水並且自我隔離」，但也說道：「很明顯這些不是適用於每一個人，有些人風險更高，需要不同的防護措施。」

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