【新冠肺炎】台抗SARS專家：港、台第一波做得蠻成功

新冠肺炎疫情於一月在中國武漢及湖北省爆發，在二月尾、三月初先後有日本、韓國、伊朗及意大利出現爆發，如今歐洲以至美國，成為全球疫情焦點。

《香港01》專訪了2003年台灣SARS的時任疾管局局長蘇益仁教授，了解他對於中、港、台的抗疫措施，以及現今歐美疫情的看法。（專訪台灣抗SARS專家蘇益仁之上）

不少美國媒體或外國專家都特別提到，有着SARS經驗的香港，台灣及新加坡至今抗疫尚算成功，不論民間或是防疫及醫療體制上，都反應迅速。蘇益仁認為，中國武漢及北省疫情屬第一階段，到二至三月的三周之內，疫情就進行第二階段，從日本、韓國、意大利、伊朗及歐洲等一直散播開去，到現在是美國及其他地區就已第三階段。

隨着疫情減緩，北京市內限行令放寬，周末有一家大小到公園享受陽光。（美聯社）

腹背受敵：中國解封、歐美重災

他認為，港、台、星三地在SARS之後，防疫體制都慢慢改變，而且因為有過經驗，第一時間就採取隔離、防堵、追蹤等有效措施，因此能夠控制下來。「第一波的時候，用的就是我們所謂防堵來自中國大陸的疫情，我覺得做得蠻成功的，到目前為止可以這樣講。」

台灣於三月中便定明，現時最大的防疫挑戰在於無微狀感染者，如果中國此時解除旅遊限制，恐怕會是一個威脅。他形容，中國逐步解除封城和限行令，加上歐美及全球疫情，台灣現在處境是「腹背受敵」，他亦擔心內地現在為了經濟復工，或犠牲了防疫的部分。台灣現階段的困難在於，要女如何改變政策，既不敢一下子取消邊境管制，也不能取消圍堵的措施。

英國病例持續上升，政府已呼籲民眾減少外出，街上也變得冷冷清清。（美聯社）

蘇益仁說，在中國疫情爆發時這個「第一階段」，伊朗及意大利等歐洲國家這一兩個月時間裏，並沒有採取適當的應變，演變成這麼大的一個疫情。正因前期工作做得不好，到醫療體制崩潰後，不得不採取「封城」等強烈動作。

我想大陸的封城、封街、封里這部分，到最後執行得非常徹底，我想在他們的政治體制下才有辦法這樣做。所以歐美採取這個封城動作，我想效果會打折下來？

意大利疫情嚴竣，確診及死亡病例持續攀升，封城、鎖國似乎變成了如今抑制疫情的唯一辦法。（美聯社）

蘇益仁又指出，在武漢疫情之中，有幾件事是當時做對的。內地迅速地設立了雷神山、火神山、方艙醫院，把大量發燒病人進行分流，由方艙接收佔大部分的輕症患者。這幾間臨時醫院的設立，避免了醫療體系崩潰。然而這樣的效率恐怕是其他國家趕不上的。

蘇益仁在2003年沙士期間，出任台灣疾病管制局長，指台灣在 SARS之前也沒抗疫經驗。（台灣國衛院官網）

SARS後建立透明防疫體系

蘇益仁本身為病理學教授，也是台灣SARS一位重要的抗疫領軍人物。當年台灣的SARS染疫人數為346，73人死亡，這是成功的一役，也是傷痛的一役。他述憶，「台灣在SARS之前的防疫概念相對有限，此前主要是應對霍亂、結核病、登革熱等傳統疫情。」

早在2019年12月底到今年1月上中旬，中國醫療人員及科學家便已經就着潛着的疫情風險作出警告，然而採取疫情措施的取定權卻落於地方政府官員手中，以至內地被質疑在早期瞞報疫情，導致疫情擴散。記者問到，台灣又有否「政治指揮專家」的情況？

內地在疫情期間大規模封城及限行，大幅帶動了機械人送貨的需求，也是疫情下的另類新興經濟。（美聯社）

蘇益仁回憶指，在他那時出任疾管局局長，媒體的力量非常大，對監督疫情方面也非常厲害，從SARS之後，幾乎所有的防疫政策都是由專家非常透明地督導，「政府干預的情況幾乎很少看到，這是SARS的影響，受到很大的教訓，SARS之後的台灣幾乎每天一定的時間，就有指揮中心、指揮官報告整個疫情。」

在SARS之後，台灣也逐漸完善了整個防疫體系，包括增加了30名防疫醫生、簽署了多個合約病毒實驗室、建立大量檢測點，也設立了傳染病防治法、物資儲備，以至1,100張負壓隔離病房等，都是SARS之後設立的。因此，對應今次新冠肺炎疫情，這些體制和經驗都發揮了很好的配合作用。

台灣在SARS一役痛失逾70人命，民間也沒掉以輕心，一直保持警剔。（美聯社）

不過，新冠肺炎已進入全球大流行的階段，蘇益仁也坦言，台灣過去沒遇過這樣大的疫情，是一個大而新的挑戰。「對此我們必須超前部署，在目前局面還可控的時候，趕快把該做的醫療體系、防疫體系、民眾及大型公共機構控制好。」