【新冠肺炎】體育豈止解悶？　球場內外受影響的「眾生」

疫情衝擊下，停賽意味球隊和賽會將損失巨額收益。此外，球迷不用前往觀賽，也意味出租車將失去載客往返的收入；球賽期間在場館供應啤酒及食品的商舖頓失顧客，特許經銷商和食品供應商收入大減；在球賽日幫忙照顧孩子的保母，也變相無工開。單以一個月暫停各項體育或其他大型活動來說，經濟損失已經難以估計，有專家相信涉及的金額數字將會是上億美元計，並形成龐大的滴漏效應，而且疫情的影響或不止一個月，可謂無底深潭。

一場體育比賽涉及大量工作崗位，以一場北美冰球比賽為例，一般約有1,500名工作人員在球場內外工作，涉及的範圍包括客戶服務、特許經營、泊車、保安、門票、小食部、帶位員等。NHL芝加哥黑鷹隊和NBA芝加哥公牛隊的主場聯合中心發言人Courtney Greve Hack表示：「每場比賽的工資總數超過25萬美元（約194萬港元）。」

每逢比賽日，球場內外都有數以千計的相關職位提供，如售賣球隊紀念品。(Getty Images)

比賽日工作人員 生計堪憂

這些比賽日工作人員大多數都是散工，按時薪方式出糧，而且收入徘徊在最低工資水平，直接影響他們的生計。

這是我的收入來源，是我的謀生途徑。 球場帶位員David Edelman

在球場任職帶位員的David Edelman主要為NBA球隊丹佛金塊和MLS球隊科羅拉多急流兩支球隊工作。由於疫情影響，他至少有一個月時間不用上班，故非常焦急張羅其他工作。然而，不少行業同樣處於水深火熱，像他這類打散工的人，此際要尋找工作機會毫不容易。

對於成千上萬工作人員，原本有450場NBA和NHL比賽、逾300場棒球比賽、130場NCAA籃球比賽、約50場MLS足球比賽等待着他們，還有一系列高爾夫球和網球比賽，以及無數的高中大專的各類型活動……如今，一切已暫停甚至取消。

場館食品供應商 業務重創

美國薪酬協會去年的一項研究指出，如把正常的「出糧日」推遲的話，七成四的工人「將面臨財務困難」。一些場館的工作人員表示，他們過着月光族的生活，但他們大多不願意披露身份，也不想向媒體多說，怕失掉工作。

美國大型活動食品供應商Albert Yee表示：「目前國內所有大型活動已經暫停，我原本要做食品供應的場地的工作亦要中止，對業務造成沉重的打擊。」

法網也暫停，球場空無一人。（美聯社）

Albert曾在超級碗、NFL、NCAA 季後賽和各類大型活動提供食品。他指出，州政府正商討對行業提供支援，但暫時仍未有定案。不過，他有信心公司的生意會於疫情過後迅速恢復。

現時他寄望疫情能趕及今年7月完結，因為該月民主黨全國代表大會（Democratic National Convention）會在他所居住的威斯康辛州密爾沃基市（Milwakukee）舉行，活動為期一周，作為活動的食品供應商之一，他相信屆時業務或會有起色。

在亞利桑那州做咖啡和奶昔飲品特許經營的Chris Lee，業務當中有七成是來自美職棒和NHL比賽。由於比賽暫停，他只能暫停業務，他和一位全職員工及14位兼職僱員都不清楚接下來將會怎樣。

體育絕非只是解悶或娛樂途徑，而是一個社區與人際關係的重要部份。(Getty Images)

全球資深體育迷 心存惦念

在往常的3、4月份，不少體育運動來到最緊張關鍵的決勝時刻，廣大球迷則每星期前往球場、酒吧或在家中觀看直播比賽。

面對疫情，從事體育評述的YouTuber也十分頭痛。例如經營英超阿仙奴Fan TV的知名球迷暴龍哥Troopz，其賽後的直播往往成為比賽的焦點之一，像他一樣的資深球迷不但沒有比賽可看，同時也無法作賽前賽後直播討論，他也苦惱可以播什麼。

美國網絡雜誌《Slate》的記者Mike Pesca表示，終於明白到體育絕非只是解悶或娛樂途徑，而是一個社區與人際關係的重要部份，在體壇停擺的日子，心裏有種惦掛。

上文節錄自第206期《香港01》周報（2020年3月23日）《疫情衝擊 體壇停擺 歐美運動產業受重挫》。

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