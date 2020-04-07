肥胖的美國：青壯患者面對新冠病毒時特別脆弱？

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續肆虐美國。綜觀數據及美國疾病防控中心的資料顯示，截至3月16日，被送進醫院的美國肺炎患者中，接近40%是青年至中年群體（20歲至54歲）。

綜觀全球情況，年輕人即使感染新冠肺炎，因病重而需要送院的機率理應遠比長者低。然而，專家引述數據指出，這個說法在美國未必正確。年輕一代潛在的健康問題，有機會使他們難以抵擋新冠病毒的入侵。

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的統計，新冠肺炎目前在美國已感染超過33萬人，死亡人數接近1萬人。

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美國疾病防控中心（CDC）在上周二指出，對於患有糖尿病、慢性阻塞性肺病、心臟病和經常吸煙的人，假若他們患上新冠肺炎後，較大機會出現較嚴重的病況。

CDC分析了7,162宗本土包含相關健康數據的新冠肺炎確診病例，發現當中37.6%確診者具至少一種隱性健康疾病，當中最常見的問題是糖尿病、慢性阻塞性肺病和心血管疾病。

CDC同時發現，需要被送到深切治療部或醫院的新冠肺炎患者，分別有78%和71%具至少一種隱性健康疾病。

相對來看，沒被送進醫院的新冠肺炎患者，只有27%具至少一種隱性健康疾病。

另一方面，若論及死亡率，根據Worldometers的數據，患有心血管疾病、糖尿病、慢性呼吸道病及高血壓的新冠肺炎帶菌者，死亡率分別為13.2%、9.2%、8%和8.4%，比目前美國整體新冠肺炎死亡率的2.5%高出許多。

上述數據反映出一個現象：有隱性健康疾病的人若不幸染上新冠肺炎病毒，病情會比較嚴重，死亡率也較高。

專家分析認為，患有隱性健康疾病的人，若不幸惹上新冠病毒，病情將會相對較嚴重。（美聯社）

隱性健康問題年輕化

心血管疾病、糖尿病、高血壓這些隱性健康疾病，都可以歸類為癡肥引致的疾病。癡肥——是這些年來一直是困擾美國年輕至壯年群體的公共健康問題，也因為如此，因癡肥而引發的隱性疾病在美國愈來愈現年輕化趨勢。

譬如，根據2018年的數字，美國全國有大約8,800萬成年人（18歲以上）出現糖尿病前期病徵，而當中超過30%屬於18-44歲的中青年群組。

基於生活習慣，癡肥及其引發的肥胖病，一直是美國面對的公共健康危機。（Getty Images）

紐約長老會摩根士丹利兒童醫院兒科遠程醫療主任Edith Bracho-Sanchez指出，觀乎美國年輕群組，很多人都有不同程度的肥胖病。例如每十個小童就有兩個癡肥；每十個青年就有四個癡肥。因癡肥而患上隱性病的病人，對新冠肺炎的抵抗力自不免較差。

而根據CDC的官方數據，20歲至39歲的年青群體有40%屬於癡肥；40歲至59歲的中年群體則有44.8%。

新冠肺炎有機會觸發肥胖病引致的各種健康隱患，從而出現併發症，加劇病人病況。按照年輕至壯年群體的肥胖比例，這也許能夠部分解釋：為何被送進醫院的美國新冠肺炎患者（即是代表病情較嚴重），有接近四成屬於青壯年群體，而這個比例比一般所料的為高。

紐約市在疫情下人跡稀少。紐約市是新冠肺炎疫情的重災區，死亡人數超過三千人。（美聯社）

數據仍未夠全面 不應過份解讀

不過，這類說法同時受到一些專家質疑。他們主要認為：目前醫學界獲得的新冠肺炎數據未足夠全面，不能妄然得出上述結論。

華盛頓大學教授Christopher Murray認為，目前肆虐美國的新冠肺炎之相關住院人數、死亡人數分佈等數據仍是很不穩定，呼籲各界不應過份解讀官方發布的數字，因為當中存在數據與現實的落差。譬如，美國現時有很多受檢測的人都是屬於老年群體，而非年青群體。有關年青群體的數據能否很大程度上反映真實的染疫情況及病人病況？這尚待考證。