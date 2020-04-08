【新冠肺炎後遺症】日本24歲確診者大腦受損　失去近一、兩年記憶

日本山梨縣一名20多歲男子上月確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），之後併發腦膜炎，住院搶救後雖撿回一命，卻發生記憶喪失的後遺症，甦醒後甚至一度想不起自己罹患新冠肺炎的事。

日本NHK以電話採訪這名男子，他表示：「最近一、兩年的記憶都消失了，醒過來後花了將近一周理解周遭的一切，包括記憶喪失的事。」不過男子也說：「說起來真是令人難以置信，不過能像這樣活着說話真是太好了。」

經過近一個月的治療，男子已從加護病房轉至普通病房休養。他呼籲大家配合政府的要求，減少不必要的外出，「我體會到這並非只是個人的事，希望大家也能理解」。

確診新冠肺炎男子於山梨大學醫學院附屬醫院接受治療，康復後卻失去近一、兩年的記憶。（Google Maps截圖）

這名24歲病患是上班族，沒有海外旅遊史，2月27日出現頭痛、發燒、倦怠等症狀，28日到住家附近診所看病。3月2日他到另一家醫院就診，胸部X光和血檢皆無異常。6日他在獨居住處昏倒，家人發現後緊急送院，此時他已無法說話，對疼痛沒有反應，胸部斷層掃描發現肺部有陰影。

治療男子的山梨大學醫學院附屬醫院急診部部長森口武史指出，病患大腦中掌管記憶的部分受損，因此出現部分記憶喪失的現象。不過森口也強調，這宗病例不代表確診病患併發腦膜炎的情況會增加。山梨大學已將這宗罕見病例投稿國際感染症學會網絡期刊。

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