美國牧師曾稱「上帝比病毒強大」繼續佈道惟不幸染疫亡　妻子確診

美國為防止新型冠狀病毒肺炎COVID-19疫情持續擴散，維珍尼亞州當局呼籲避免10人以上聚會，然而當地牧師格倫（Gerald Glenn）卻照常佈道，因為他深信「上帝比病毒還要強大」，如今卻傳出確診並且已於11日去世的消息，令家人和教友十分傷心。

居住在里士滿市（Richmond）的新拯救福音教會（New Deliverance Evangelistic）創辦人格倫，日前傳出逝世消息。教會發表聲明表示，格倫主教於11日晚間9時逝世，他的妻子瑪西蒂亞（Marcietia Glenn）也接受了病毒檢測，希望所有教友能一起為這個家庭祈福。

+ 6 + 5 + 4

格倫在當局呼籲避免集會後，仍於上月22日舉行佈道會，並且在活動中向所有信徒宣示，「我相信上帝比這種病毒還要強大」，然而2周後女兒克勞利（Mar-Gerie Crawley）卻在4日po文表示，他與妻子雙雙確診的消息。

克勞利（Mar-Gerie Crawley）表示，父親生前患有憩室炎（Diverticulitis），是一種大腸腸壁上憩室發炎的消化道疾病，因此一開始發高燒時不認為健康狀況有異常，但一周後卻出現呼吸困難情況，後來人才被送進醫院，希望能藉此喚醒大眾對疫情的重視。

【相關圖輯】結婚51年老夫妻確診新冠肺炎 最後一同摘下呼吸器伴着彼此 相隔6分鐘離世（點圖放大瀏覽）：

+ 4 + 3 + 2

【相關圖輯】西班牙時尚網紅疫情最嚴重時毅然回醫院當護士 5天後確診 萬人湧入IG打氣（點圖放大瀏覽）：

+ 17 + 16 + 15

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】