【新冠肺炎】澳洲袋鼠市中心四圍跳　險撞汽車　原來是想去……

澳洲南澳省最大城阿德萊德（Adelaide）為了防堵新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情而限制居民行動，街上空蕩蕩。警方19日上午監看監視器時發現，一隻袋鼠在市中心空無一人的馬路上奔跳，差點撞上一輛來車，所幸逃過一劫，往阿德萊德西部綠地自然保護區前去。