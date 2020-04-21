【新冠肺炎】澳洲袋鼠市中心四圍跳　險撞汽車　原來是想去……

撰文：聯合新聞網
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澳洲南澳省最大城阿德萊德（Adelaide）為了防堵新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情而限制居民行動，街上空蕩蕩。警方19日上午監看監視器時發現，一隻袋鼠在市中心空無一人的馬路上奔跳，差點撞上一輛來車，所幸逃過一劫，往阿德萊德西部綠地自然保護區前去。
袋鼠跳進澳洲市中心 差點撞上汽車（點圖放大瀏覽）：
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南澳省警方發言人說，阿德萊德郊區偶爾會有袋鼠出沒，但袋鼠出現在市中心真的很少見。
Protective Security Officers tracked a suspect wearing a grey fur coat hopping through the heart of the #adelaide CBD this morning. He was last seen on foot heading into the West Parklands 🦘🚔👮#animaltakeover #whatsthatskip #kangaroo #cityslicker pic.twitter.com/JPyVXIYQRw— South Australia Police (@SAPoliceNews) April 19, 2020
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