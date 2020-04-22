【新冠肺炎】意大利威尼斯遊客絕跡　運河水質清澈　連水母也現身

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為防範新型冠狀病毒肺炎COVID-19疫情擴散，民眾外出旅遊都受到管制。少了大型郵輪與絡繹不絕的遊客，意大利水都威尼斯的環境污染也改善許多，當地生物學家近期就拍到，一隻水母悠游在威尼斯運河中，水質清澈到可以直接觀測許多水生物。

在威尼斯工作的生物學家曼戈尼（Andrea Mangoni）告訴路透，拍攝地點鄰近聖馬可廣場，水母距離水面僅有幾英寸（點圖放大瀏覽）：

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曼戈尼認為，最近的退潮和運輸量降低，讓運河沉積物堆積到水底，讓運河水質變得更加透明。他無須透過任何儀器，就可在市中心直接觀察，另外還拍到許多水下生物。

路透向波隆納大學兼任教授林納第（Attilio Rinaldi）和波蘭格但斯克大學海洋學專家曼科（Maciej Manko）求證，兩人分別指影片裡的生物是桶水母（Rhizostoma Pulmo），在上亞德里亞海非常常見，可在自然水道輕鬆通行，確實可能隨著潮流進入威尼斯運河。

截至22日為止，意大利通報新冠肺炎確診案例累計達18萬3957例，另有2萬4648人死亡。總理孔特（Giuseppe Conte）透過臉書宣布，將於周末公布封城令的最終退場計畫，「合理預期」5月4日解封。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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