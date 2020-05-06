【新冠肺炎】澳洲餐廳滿座公然犯規？警察上門驚見食客「不是人」

撰文：聯合新聞網
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澳洲自從3月18日要求國民返國、23日起要求各大娛樂場所歇業以來，已祭出多項防疫措施要求民眾乖乖待在家中，避免外出。在餐廳也被下令只許外帶、禁止內用的同時，卻有一家餐廳被人爆料裡面坐了好幾位顧客，引來警方關切。
真相原來是……（點圖放大瀏覽）：
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根據10Daily報道，這家位於昆士蘭的歐洲料理餐廳Continental Cafe，店主波唐斯（Beau Downs）因為店裏實在過於冷清，於是向隔壁的美髮廳要來了廢棄的假人頭，擺在桌上裝飾，希望藉此能讓店裡多點生氣。
然而，此舉卻引來了誤會。有人以為唐斯違反法規私自營業，因此通報警方。等警方到達店裡，發現這一切只不過是假人頭時，也不禁啞然失笑。
將假人頭送給唐斯的美髮廳店長路克雷諾斯（Luke Reynolds）則表示，他對唐斯將假人頭用以佈置餐廳的這個舉動大為讚賞，覺得他非常擅長廢物利用。如今，唐斯也將假人頭的照片放上臉書，作為店面的宣傳之一。
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