女作家抖音模仿特朗普爆紅　一個簡單方法令對方支持者也無可辯駁

莎拉庫柏（Sarah Cooper）是一個喜劇演員兼作家，她從沒想過疫情期間會在網絡上爆紅。她現在是TikTok（抖音）紅人，而且不必說任何話就可以把網友逗笑。

英國《衛報》報道，庫柏最近一部TikTok對嘴特朗普（Donald Trump）說話的影片在網絡上瘋傳。特朗普在記者會上建議美國人注射消毒水抗疫，當時她一聽到特朗普的發言，就知道這會中，她表示，特朗普的言論對她來說很有視覺感，她當下想，「我一定要錄成影片」。

在特朗普記者會結束的幾小時內，庫柏就上傳了這部TikTok影片，標題打上「如何用藥」，馬上就獲得數百萬人喜歡（點圖放大瀏覽）：

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庫柏形容自己不是TikTok的典型使用者。不過，她依然開拓一個有利的空間，將喜劇和政治融合在一起。她說：「這很有趣，因為身為一個作家，你想要強調事情有多麼荒謬。不過，他（特朗普）說的話已經夠荒謬了，很難再加強它。」

她還說，特朗普的評論太不可思議了，直接引用他的話會比試圖揶揄他效果來的更好。她說：「我看見網友分享我的影片給特朗普支持者，結果支持者終於有無言的時候。這個影片完完全全沒有編輯過，我絲毫沒有做（聲音）編輯。因此他們可以爭論什麼？」

為什麼影片引發如此大共鳴？她說：「你會發現，這些話從我嘴巴說出來顯得更愚蠢！我不知道這是件好事還壞事。」庫柏認為她的影片讓民眾確信，總統說出來的話真的和聽起來一樣瘋狂。她說：「我認為我們已經被激怒很多年，別人告訴我們總統這樣講話完全正常。不過，當你看到一些事情提醒你，不，這實際上是荒謬的，而且我們都能同意。」

How to medical pic.twitter.com/0EDqJcy38p — Sarah Cooper (@sarahcpr) April 24, 2020

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