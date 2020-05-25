【新冠肺炎】世界抗疫最好的國家是誰？暗示：與三萬隻羊有關

很少有媒體報道，但蒙古國可能是世界上應對新冠肺炎最好的國家。截至5月25日，蒙古國有141病例，死亡人數為零。 儘管蒙古國夾在中國和俄羅斯這兩個受病毒影響嚴重的國家之間，但蒙古國不僅沒有死亡病例，而且141病例中也沒有出現任何當地傳播，都是外來病例。 可以說，疫情在蒙古簡直沒爆發。

有人會說，蒙古國不是極其偏遠嗎？他們不是生活在遼闊的草原上，根本已經有加強版的「社交疏離」嗎？也許這就是他們沒有受到疫情衝擊的原因吧？

天然的社交疏離國家？

實情並非如此。蒙古以游牧民族著稱，但其城市化程度遠超人們的想像。根據亞洲開發銀行（ADB）的數據，2018年，蒙古的城市人口佔全國300萬人口的70%，高於亞洲的平均水平（50%）。

該國的首都烏蘭巴托市有150萬人口，具有嚴重的疫情風險。該市還有大片的非正規市住區，遷入城市的游牧民都是住在這些城裏的「蒙古包區」。在巴西或南非等地，這類非正規市住區（如貧民窟）都特別容易傳播新冠肺炎。

烏蘭巴托與中國和俄羅斯通過鐵路、公路和航空相連，離北京只有2個小時的航程，而且在疫情發生前，還有往返武漢的定期航班。中蒙陸路邊境的日常人流更是相當龐大。

因此，蒙古與其他國家一樣，也有受到肺炎衝擊的風險，甚至比很多其他國家更嚴重。那麼，蒙古國是如何取得這些「驚人成績」的呢？簡而言之，兩個字：一月，一月，一月（重要的事情講三遍）。

反應早、反應強

關於蒙古的應對措施，最讓人印象深刻的是，即使是在沒有任何病例的情況下，政府早於一月就做出多個必要的公衞決定。

1月22日，當大多數國家還在無視這個疫情的時候，蒙古衞生部與世衞組織召開新聞發佈會，公布這次肺炎的嚴重性。

不久後，1月26日，雖然還沒有任何病例，但蒙古政府做出幾個強而有力的決定。首先，它限制邊境沿線的車輛過境。第二，禁止舉行公眾活動。第三，開始批放資金購買醫療設備，調動醫護人員。最後，它決定關閉國家所有的學校和大學，直到3月2日。根據教科文組織（UNESCO）公開信息，這使得蒙古成為世界上第一個實施全國性的學校關閉措施的國家，甚至早於中國大陸、韓國、伊朗、意大利、日本或香港。

當蒙古宣布在全國範圍內關閉學校時，香港則剛關閉迪士尼樂園和海洋公園。四天後的1月31日，待世界衞生組織（WHO）宣布新冠肺炎構成「國際關注的突發公共衞生事件」（PHEIC），香港已經有13病例，政府才採取了類似的關閉學校措施。

疫情期間遊蕩蒙古國的個人經驗

筆者親身體驗了蒙古對疫情的態度：1月25日，飛機在烏蘭巴托降落，所有的乘客皆需接受檢測後放能下機。2月4日回港時，並沒有接受任何檢測。

筆者1月底曾因事前往蒙古，親身體驗了蒙古對疫情的態度。1月25日，飛機在烏蘭巴托降落，所有的乘客皆需接受基本健康檢查後才能下機。一隊由4名身穿防毒服、戴口罩的醫護人員上飛機，為每個乘客測量體溫，並要求申報健康狀況。

This is Ulaanbaatar, Mongolia. We’ve been wearing masks since January. No COVID-19 among residents, 14 transported cases all over the country. There are volunteer civil policemen walking in streets and warning people to wear masks if they see ones who don’t have masks. pic.twitter.com/vdyG3JqqMx — Oyungerel Цэдэвдамба (@oyunlt) 2020年4月5日

當時在蒙古，當地的電視台都在報道新冠肺炎的情況，並告知人們要定時洗手。在烏蘭巴托的街道上，很多人都已經戴上口罩。筆者訪問傳統游牧民族家庭時，人們也對病毒保持警惕——我也不得不向他們再三保證，從香港帶去的禮物「沒有被感染」。

相比之下，筆者2月4日回港時，並沒有接受任何健康檢查。

堅定不移地保持警惕

在整個2月份，蒙古繼續為還沒發生的疫情做好準備。蒙古政府採購了口罩、檢測包和個人防護設備，檢查醫院、食品市場，並在市內進行清潔工作。

在眾多社會和經濟機構關閉以後，蒙古的出口經濟受到嚴重影響。由於蒙古的經濟依賴天然礦產的出口，尤其是向中國和俄羅斯的出口，因此限制過境對政府而言是個艱難的決定。考慮到那時候國內沒有發現任何病例，蒙古政府表現出了罕見的領導力，將公眾健康放在首位。

蒙古的出口經濟受到嚴重影響。考慮到那時候國內沒有發現任何病例，蒙古政府表現出了罕見的領導力，將公眾健康放在首位。

當歐美國家還在關注湖北，認為疫情「不管他們的事」的時候，蒙古已經在擔心中國以外的第二波疫情爆發。2月期間，蒙古便停飛往韓國和日本的航班。

習近平的三萬隻羊與蒙古總統的隔離

更為可貴的是，當時的蒙古雖然承受壓力，但也盡己所能地幫助鄰國。

2月底，蒙古總統巴特圖勒嘎（Khaltmaagiin Battulga）訪華，期間他表示，蒙古將向中國贈送3萬隻羊。

30000 ᠬᠣᠨᠢ ᠪᠡᠯᠡᠭᠯᠡᠪᠡ ᠃

To fight against virus, Mongolia is supporting China with 30 thousands sheep. The document is written in Traditional Mongolian Script. pic.twitter.com/EPvpUXLtWT — TsogNamjil (@TsogNamjil) 2020年2月27日

雖然這似乎是個令人莞爾的禮物，但在蒙古族的牧民文化中，在困難時期贈送牲畜是表示支持的傳統方法。在中國獨自應對疫情的時候，蒙古的舉動是強而有力的外交信息。

不只如此，蒙古總統回國後又再發出另一信息：他決定自我隔離14天，作出良好的抗疫典範。

終於有了：首例新冠肺炎的病例

蒙古整個2月都沒有公布病例。不過，為了安全起見，查干薩日期間（Tsagan Saar，蒙古農曆新年，今年為2月12日），政府部署數百名工作人員限制城際旅行，確保新冠肺炎不會在節日期間傳播。

3月10日，蒙古記錄了第一確診病例。傳染者是3月2日從莫斯科入境的法國人。

衞生官員們為此準備已久：他們馬上「隔離」了此人的整個辦公室和他所乘坐的火車。不僅如此，他們還對此人所在的整個艾馬克（Aimag，蒙古的行政區劃單位）進行「封城」，並停運該地區所有火車、汽車和公共交通，以阻止疫情進一步蔓延。

News Mongolia | First COVID-19 case confirmed in Mongolia | MNB World#MNBWorld #COVID19 #Mongolia pic.twitter.com/aPO3lQHmI0 — mnb_world (@mnb_world) 2020年3月10日

更甚者，政府還對920萬平米的場地進行清潔消毒，橫跨六千多處。

每當有病例進入到國內，衞生部都會重複進行這個步驟。基於這個政策，蒙古的141個病例全部是外來輸入的，沒有一個是本地傳播。

不僅打敗新冠肺炎，還打敗普通流感和胃部感染

蒙古嚴格的應對措施、有效的抗疫宣傳以及前所未有的關閉所有學校的決定，都取得了巨大的效果，甚至令往年冬季裏讓醫院負荷過重的流感和胃部感染也大幅降低。

Javzandulam Purevjav和她的孩子們已經把定時洗手作為生活習慣。結果，孩子們躲過新冠肺炎、普通感冒、感冒和腸道感染來襲。（Khorloo Khukhnokhoi, Global Press Journal）

在2019年初流感季節開始時，醫院的就診人士中有12.7%流感相關；今年則為1.8%。今年1月份，流感或胃部感染個案逐步上升，烏蘭巴托市的兒科病房開始出現壓力。但由於學校關閉，且政府一再呼籲勤洗手，以至於到2月時，病患擁擠的情況消失了。結果，2020年蒙古完全避開了流感季節。

發展中國家也可以推出好的公共衞生政策

即使在沒有本地傳播案例的今天，蒙古仍然保持警惕。在歐洲，封城措施放寬導致人群似乎忘記了基本的社交疏離操守，聚集在街上喝酒慶祝，而發展中國家蒙古在面對疫情的威脅時，卻依舊保持着模範的紀律。

政府進行了「模擬封城」。蒙古根本不需要封城。他們只想做好準備。

5月7日，政府進行了一次「模擬封城」，動員了15萬市民和3500名官員參與演習。注意：蒙古根本不需要封城，他們只想測試自己的封城效果，做好準備。

在這四個月裏，蒙古在公共衞生方面可謂取得近乎完美的成績，顯示出不太富裕的國家也可以有效地抗擊新冠肺炎，甚至比富國做得更好。