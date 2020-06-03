德國放寬限制　「最性感女運動員」Alica重返田徑場備戰東京奧運

今年原訂7月即將要舉辦的2020東京奧運會，卻因為2020年初新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的疫情造成全世界的運動比賽幾乎都停止運作，然而，在全世界經歷過這段時間不間斷的努力之下，有許多的國家漸漸的開放對於疫情的限制作為，也讓許多的運動員可以回到訓練場，繼續的安排接下來的比賽。

這項疫情免不了也燒向嚴謹的德國，造成許多德國優異的體育選手不能進入訓練場進行日常練習，當然，這也包含著德國目前最受注目的田徑選手Alica Schmidt，這個被喻為史上最性感的田徑美女，曾在2017年代表德國拿下U20歐洲田徑錦標賽4x400米接力的銀牌，2019年又在歐洲U23田徑錦標賽贏得4x400米接力的銅牌，尤其她又是主攻田徑400米的項目，並且還是德國原訂2020年東京奧運400米項目的代表選手。

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除了優異的賽事成績之外，Alica Schmidt還以亮麗的外型搭配上接近180厘米的身高，早就被運動品牌PUMA簽下做為合作的選手之一，另外，她也以深邃的五官與隨時都充滿電力的碧藍色雙眼，加上一頭大波浪金髮和甜美的笑容深深的吸引著眾多的粉絲，甚至還被澳洲雜誌《Busted Coverage》選為全球最性感女運動員，同時，在她自己經營的Instagram圈粉達到75萬人以上，可以說是人氣度相當高的田徑選手。

被運動品牌PUMA簽下

當被提及全球最性感女運動員外號時，Alica Schmidt還對此大感不解！她甚至說，不知道為何會有這個外號的出現，但對於她來說田徑與賽事才是人生中第一優先的事，對於Instagram上比她性感美麗的女孩為何沒有這麼多的粉絲這件事，沒有任何的興趣也不想表示什麼意見，因為，她關注的只是體育賽事與田徑訓練。

隨著疫情漸漸的被控制住，德國也開始放寬運動員的訓練限制，因此，對於能夠重返田徑訓練場備戰被延期的2020東京奧運，21歲的Alica Schmidt顯得格外的興奮，並在4月25日自己的Instagram上寫下，「我的假期即將結束，期待星期一就可以開始進行訓練，現在有太多的時間可以做這麼多事，真的令我非常的不習慣」。底下引起許多網友的留言與鼓勵，也期待能在明年的東京奧運上看到她亮眼的比賽成績。

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【本文獲「運動星球」授權轉載。】