韓國KBS電視台女廁偷拍案　疑犯為32歲藝人原來曾錄下自己樣貌

韓國廣播公司（KBS）電視台總部5月底爆出女廁偷拍案，事件涉及綜藝節目《搞笑演唱會》（Gag Concert），在當地社會引起哄動，後來有一名32歲男藝人承認犯案。韓國媒體6月4日最新報道，原來警方當時找到疑犯的關鍵，是涉事者曾經在女廁查看偷拍鏡頭是否運作正常，結果一併錄下自己的樣貌，留下證據。

🔻被指涉案的32歲諧星朴大承🔻

電視台員工發現偷拍鏡頭

這次事件始於5月29日，有KBS電視台內的製作人向公司作出投訴，懷疑公司汝矣島總部大樓一個女廁內有非法偷拍的針孔鏡頭，並向警方舉報，警察分析後發現該偷拍器並非即時傳送式，而是儲存裝置式。

由於涉事女廁是綜藝節目《搞笑演唱會》經常使用的練習室大樓洗手間，有不少藝人都會前往該樓層，令事件更加引來公眾關注。

《搞笑演唱會》自1999年啟播，至2020年6月5日播出最後一集，沒想到在節目落幕前爆出偷拍風波（KBS網站截圖）

偷拍影片內找到疑犯身影

該大樓的走廊與女廁附近沒有安裝閉路電視，本來增加警方調查的難度，但多間韓國媒體之後報道，32歲諧星、有參演《搞笑演唱會》的朴大承（박대승）在6月1日承認犯案。KBS之後也證實有一名節目參演人員牽涉事件，但強調該人並非公司員工，而是自由從業者。

韓國《朝鮮日報》最新在6月4日報道，原來在警察把偷拍鏡頭沒收後，在偷拍影片內找到疑犯的身影，當時疑犯在檢查鏡頭是否正常運作，此證據讓警方展開調查，最後疑犯在6月1日自首。疑犯是在5月中買入偷拍鏡頭，之後把它放置在女廁的置物架上，兩天內遭人發現。

朴大承的Instagram帳號設為私人帳號（網站截圖）

KBS：採取措施防止再次發生

KBS電視台6月3日表示，事件非常嚴重，會採取措施防止類似事件再次發生，但由於KBS拒絕承認涉事者為公司員工，做法在當地引起爭議。

朴大承於2018年KBS電視台公開招聘時，合格後簽下1年專屬合約，之後以「自由工作者」身份活動，他在《搞笑演唱會》內出演短劇。

《搞笑演唱會》自1999年啟播，至2020年6月5日播出最後一集，結束這個有21年歷史的節目。工作人員發現偷拍鏡頭的5月29日，正是藝人為最後一集彩排的日子，為6月3日的最後錄影作準備，沒想到在節目落幕前夕爆出偷拍風波。