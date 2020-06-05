崔順實獄中寫書將出版　回憶與朴槿惠點滴：我曾是個透明人

韓國前總統朴槿惠的閨密、捲入干政案的崔順實（現改名為崔順元）目前仍在獄中服刑，她在獄中撰寫的回憶錄《我是誰》將於6月8日出版。韓國媒體公開書中部分內容，包括崔順實提到協助朴槿惠競選時的細節，她又稱在與朴槿惠的關係中，自己一直遭要求扮演透明人的角色。

協助朴槿惠 嘗試保持低調

回憶錄透露，崔順實曾協助朴槿惠在1998年於大邱參加國會議員補選，她其時亦鼓勵當時的丈夫鄭潤會一起協助朴槿惠，並指這是朴槿惠希望他們做的事。她稱，當時自己為協助朴槿惠競選而在首爾和大邱來來回回，但她嘗試保持低調，因為民眾知道其父親是備受爭議的牧師崔太敏。

崔順實稱自己扮演「透明人」角色

《中央日報》報道，崔順實在書中寫道「朴槿惠面前我曾是個透明人」，她稱在與朴槿惠的關係中，自己一直被要求扮演一個透明人的角色，她認為自己的存在不能被外人知道，但這麽做其實不簡單。她稱「然而，突然間人們開始說我是閨蜜親信干政事件的主謀，我完全不能認同他們所說的話，這些指控前後不搭。」

知道自己存在不會對朴槿惠有利

崔順實在回憶錄記載與朴槿惠競選時的點滴。她指，朴槿惠經常每天都在早上5時起床，準備當日競選活動，同時聆聽韓國美軍廣播電台，「她早餐會食牛奶穀物。」她又說，朴槿惠勝出選舉時，自己和母親在家中電視機前開心拍手，但她們不可以出現在朴槿惠的辦公室，因為她們知道其存在不會對朴槿惠有利。

指控檢方恐嚇

崔順實因為濫用權力、妨礙司法公正等罪名被判監18年。她在回憶錄宣稱自己成為政治報復的目標，並否認針對她的指控。她又表示，自己在接受檢方和獨立檢察組調查時多次遭到籠絡、恐嚇。