日本遊客驟減無仙貝吃　奈良鹿驚排「黑豆便」　原因竟然是......

奈良是許多人去日本關西旅遊會安排的景點，而奈良最吸引人的不外乎滿公園跑的鹿，民眾在那可以與鹿零距離接觸，並親自餵鹿，但這其實也對鹿的健康造成不良影響。然而近幾個月受到新冠肺炎疫情影響，日本的觀光客大幅減少，鹿的健康狀況竟也得到改善，糞便恢復成健康的「黑豆狀」，不再腹瀉了。

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根據《朝日新聞》報道， 日本奈良時常會有遊客拿「鹿仙貝」餵食鹿，「奈良鹿愛護會」事務局長蘆村好高表示：「尤其是在人潮聚集的地方，例如東大寺，特別常出現鹿因吃了過量的鹿仙貝而出現腹瀉的情況。」

蘆村還指出，鹿的主食是草和堅果，但鹿仙貝是由小麥麵粉和米糠製成，頂多只能算點心，鹿仙貝雖也有營養，但食用過量會導致鹿口渴而想喝水。蘆村表示：「由於近年來外國遊客的增加，導致奈良的鹿被餵食大量鹿仙貝，有些鹿可能因而喝了過多的水導致腹瀉。」

根據日本國家旅遊局提供的數據顯示，今年4月份入境日本的旅客從去年同期的292萬人次驟減到2900人。這也讓日本民眾發現，奈良鹿的健康狀況逐漸好轉，不再腹瀉，糞便轉為健康的「黑豆狀」，且味道也比以往減弱許多。

這則新聞被網友轉貼到台灣ptt討論區，網友紛紛搞笑回覆，「是誰在餵大冰奶」、「鹿鹿：最近好像便秘了」、「正露丸產量要大增了」、「這才是日本原裝的『正鹿丸』」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】