全球關閉逾一成門市　Zara趁「疫境」向電商轉型？

國際時裝品牌Zara母公司西班牙服裝巨頭印地紡集團（Inditex）公布，將關閉旗下幾個品牌全球多達1200間分店。因應新冠肺炎疫情影響，公司本年度截至四月虧損達4.09億歐元（約36億港元），較外界預期多一倍。公司表示在結束全球逾一成六門市後，未來將更積極轉向網上銷售。作為速食時裝界龍頭的Zara，能否趁着「疫境」擁抱電商大潮流？

Inditex表示，是次措施主要是關閉門市數量，但並不會裁員，公司其後將主力發展網購服務。關閉門市的措施預計在今明兩年陸續進行，美洲約有100間門市受影響，亞洲和歐洲的門店則影響最多。公司表示，關店的對象將是一些細小商店，以及可轉移銷售至鄰近門市的商店。公司預計門店總數將由原來的7,412間，減至介乎6,700至6,900間，另外包括結束原本準備開業的450間新店。

成立於1975年的Zara，為Inditex旗下的國際服裝零售商，以提供親民價格的潮流服飾為賣點。相較同類品牌，Zara的產品翻新速度快，並提供可負擔的個人化服務。不過，公司旗下實體店舖大多面積龐大，動輒數層的規模。面對疫情期間的封城、隔離等防疫措施，令公司的營業額下跌約44%，在香港等高租金地區的經營面臨空前巨大的壓力。

Zara的店舖大多面積龐大，疫情期間租金方面的衝擊較大。(路透社)

未來三年，Inditex準備投放10億歐元（約88億港元）投資於電商業務。這或許預示了時裝零售業在疫情影響下，將可能產生永久性的改變。

趕及疫情期間轉型

西班牙於3月中宣布全國封城，以對抗日益嚴峻的新冠疫情。早於疫情之初，Inditex經已設法依靠網上業務來維持運營，從而避免因關閉門店所造成的損失。這令Zara在疫情期間，所受到的衝擊較不少零售商為低。

踏入四月，在全球數千間店舖因疫情而暫停營業下，公司再向員工發出通知，要求志願者在旗下的Zara、Massimo Dutti等多個品牌商店中，取回倉庫和貨架上的剩餘各式貨品，以便滿足網上訂單。公司因此在網上銷售的增長彌補了實體店期間的損失。今年首季度的網上銷售同比增長50%，而四月份同比更大幅增長95%。

Zara的存貨少，是公司應對疫情的一大優勢。(路透社)

RBC Capital Markets歐洲一般零售業務總經理Richard Chamberlain表示，在疫情之前，網上交易佔Inditex的總銷售約一成五，並且正在增長。他認為：「該公司的優勢在於擁有每周數次供貨到各間商店的一個集中庫存，因此現在改為直接運貨至世界各地變得相對簡單。」

在現今火熱的電商市場，Inditex相對來說只是個後起之秀。公司直至2010年才展開網上服裝業務，發展重點放在公司獨特的物流和分銷系統，並以此來擴大電商業務。支撐此一系統主要有兩點，一是快速輪替的產品，二是鄰近地區生產，如西班牙、葡萄牙、摩洛哥和土耳其，並集中送回西班牙處理，再分發至全球各個零售點。

庫存的規模少，使得Zara在疫情期間所受到的衝擊較同行少。分析人士預計，其主要競爭對手H&M，於本年度財季的虧損將會是Inditex的四倍以上。除了低庫存外，Richard Chamberlain認為Inditex的另一優勢是擁有80億歐元（約705億港元）的現金資產。他表示：「Inditex擁有相對穩健的資產負債表，這使他們有足夠的能力度過難關，維持長期投資，並很好地照顧員工和供應商。」

外界估計，全球分店比Zara多一倍的H&M，在疫情所受的衝擊較Zara大。(路透社)

疫後能否保住龍頭企業地位？

自從今年上半年全球爆發新冠疫情，電商、網上娛樂、外賣平台及遊戲等行業迎來發展良機。在後疫情時代，時裝零售業的成功或取決於幾項重要因素，其中包括強勁的網站產品規模、靈活的庫存、營運的靈活性，以及讓消費者滿意的價格。

雖然，全球不少主要經濟體已陸續重啟經濟，時裝零售商也得以紛紛重開門市營業，希望迎來所謂的「報復式消費」。但對於包括時裝零售商等所有的零售商而言，是次疫情最終無疑會加劇因應網購熱潮所引發的業界洗牌效應。未來，時裝零售商不再需要擁有大量的門店數目，即使是實體店舖，也不一定用於零售用途，或只是用作吸引網購消費的「貨物樣板店」。

Zara或利用疫情期間順利走向電商轉型之路。(Zara)

日後，Inditex將加快網上銷售服裝的步伐，以應付和H&M、Uniqlo等速食時裝主要對手，以及英國的Asos和Boohoo等網上銷售的新型競爭對手的挑戰。根據公司最新的計劃，網上銷售將由2019年度的14%增加至2022年佔總銷售額的25%以上，而旗下較大型的商店則會扮演網上銷售的分銷中心。

今次疫情可說為該公司預演一次未來發展方向，由於疫情或將維持一段相對長的時間，在可見未來的一段日子，配帶口罩、社交距離等抗疫措施或會持續，消費者轉到網上消費的情況或不可逆轉。

當然，對Zara等速食時裝零售商的挑戰也不止於此。在疫情之前，「慢時尚」風潮經已開始興起。由瑞典環保少女通貝里（Greta Thunberg）為首的年輕一代，對速食時裝等消費模式對地球的傷害有更多的反思。他們渴求未來的消費轉而向尋求品質更好、更耐穿，以及對動物、人類和地球友善的服裝生產經營模式。這將會是速食時裝將要面對的又一難題。