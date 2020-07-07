告別「野雞大學」　疫情勢加速教育產業化革新

疫情肆虐全球，澳洲部份大學因國際學生數目大跌而面臨現金流危機，並處於「高財務風險」的艱難困境。校方和多間銀行洽商加大借貸額度，以紓緩短期的財政壓力，並與員工商討裁員和減薪安排，希望長遠減輕經營成本和平衡開支。 「大學莫財」對校方而言固然是危機，但從另一方面看也不失為擺脫過度依賴海外留學生的契機，甚至藉此改革大學產業化以來的種種毛病。

澳洲拉籌伯大學（La Trobe University）的聲明指出：「新冠肺炎疫情正導致高等教育界面臨資金短缺和不確定性。」澳洲政府預測，當地大學今年可能裁減21,000個全職工作，其中包括7,000個研究工作。

類似的情況在其他國家也正在發生。吸金力強的美國私立大學約翰．霍普金斯大學（John Hopkins University）預計，下一個財政年度將虧損數億美元。根據歐洲經濟諮詢公司London Economics（LE）的數據，由於新學年的入學人數下降，預計明年英國大學面臨的損失至少達25億英鎊（約242億港元）。

澳洲部份大學經已出現財政危機，需與銀行業洽商救亡。(Getty Images)

西方英語國家的大學一直成功吸引無數國際學生前往當地留學，疫情對校方的影響和衝擊甚大。國際學生每每支付數倍於本地學生的學費，因此也是學校主要的財政收入來源。

以美國為例，2019-2020學年取錄36萬中國留學生，海外留學生每年為美國貢獻的經濟收入更高達450億美元（約3,487.5億港元）。英國大學的中國留學生人數近年也大幅增加，2017-2018學年，中國留學生人數接近11萬。此外，澳洲的中國留學生佔2018年國際學生的三成八以上，海外留學生每年為該國帶來約200億美元（約1,550億港元）的收入。

留學生銳減對大學的研究亦帶來影響，如澳洲悉尼大學這些研究密集型大學，研究經費大多由國際學生的學費作補貼。

英美為首的英語國家大學，每年吸引成千上萬的外國留學生報讀。(Getty Images)

汰弱留強 「野雞大學」恐難生存

除了留學生大幅減少，經濟衰退亦帶來重挫，過往大學依賴的私人資金捐款也將大減。「大學莫財」迫使高等教育界不得不正視長久以來的挑戰，如學費暴漲和精英主義等問題。

研究高等教育政策與實踐的美國亞利桑那大學（University of Arizona）教授Jenny Lee表示：「世界各地大學所面臨的資金短缺，或許意味一些大學將永久關閉或與其他院校合併，尤其是規模較小的大學。」這多少預示了部份「野雞大學」可能無法生存。

不少大學透過創新的方法來應對，例如亞利桑那大學的「微型校園」網絡計劃，將大學與國外機構合作配對，讓外國學生在網上報讀該大學課程，並接受所在地導師的面授教學。

大學產業化的趨勢將會加劇嗎？(Getty Images)

其實，大學產業化的問題討論已久。當大學數目日益增加，加上發達國家的「少子化」現象，令收生不足等情況加劇，需要為此找尋解決方案。未來的教育產業化或朝兩個方面發展。

一是建立教育資源優勢，吸引外來學生就讀，紓緩因少子化造成招生不足的困境。

隨着網上學習科技變得成熟，未來的大學教育不再受時間、地點和人數限制，傳統大學學額將不再具有任何意義，或將徹底突破「收生樽頸位」。這或有助大學大幅調低學費，還可為熱門的大學和搶手的課程增加收生數目。可以預見的是，未來高等教育勢將改頭換面，除了科技的改進，大學也可能面臨選擇，決定成為研究型大學或是專攻教學。

以教學型大學為例，日後或需要專聘明星級學者、教授，或者擅長教學的導師，並需要投入資源在網上教學相關的設備和配套上。擅長研究的學者則會進入研究型大學，從事學術研究的工作。這將進一步扼殺「野雞大學」的生存空間。

專攻教學的大學，日後可能傾向聘請如Michael Sandel等明星級老師授課。(Getty Images)

二是與產業結合發展，既能創造收入，也能培養學生就業的競爭力，減少因學位貶值所造成的大專生失業問題。

踏入「大學4.0」？

面對當今高等教育界競爭激烈的形勢，世界各地的大學將因自身利益影響而有所調整。正如拉籌伯大學副校長John Dewar表示，一種新型的大學正在興起：「就個人而言，我着迷於生態大學，即大學與周邊社區緊密聯繫，提供免費的知識資源，並積極參與社區活動，以創造更美好的世界。」他相信，這將是無可避免且正在發生的事。

未來的大學畢業生，將擁有切合業界需要的就業技能及專業資格。(Getty Images)

他認為，未來大學的發展，即「大學4.0」，將由「以自我為中心」轉變為「為他人服務」。他們將與相關行業和社區緊密相連，並將致力於滿足學生的需要。未來的大學將為學生提供隨時隨地的實時學習機會，提供全天候服務，並將按學生需要「度身訂造」目標。

這意味着學生能夠透過多元化的模式學習，不論是在校、混合模式或網上學習之間可無縫切換，以適應不同的工作和生活方式。

大學未來也許不再僅僅提供學位資格，隨着世界不斷變遷，以及科技的發展，或許需要不同的職業技能，以至推動終身學習。未來的大學也許會朝多元化和短期課程發展，亦會與不同行業合作，建立嶄新且切合業界需要的就業技能及專業資格。

上文節錄自第221期《香港01》周報（2020年7月6日）《教育產業化 告別「野雞大學》。

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