荷警查獲多個恐怖貨櫃「酷刑室」　公開跟蹤爆破突襲全過程如電影

英國廣播公司（BBC）和衛報報道，荷蘭警方7日召開記者會宣布，警方在鹿特丹南邊的伍茲植物園（Wouwse Plantage）地區發現七個可疑的海運貨櫃，上月22日展開突襲行動，查獲這些貨櫃已被改裝成牢房和「酷刑室」，裏面有加裝綁帶與手銬的牙醫椅、鉗子、手術刀、園藝剪等酷刑工具，並逮捕六名嫌犯。

荷蘭警方是在法國警方破解犯罪分子使用的加密電話後，查獲這批貨櫃。這些貨櫃據信是犯罪集團用來執行私刑或恐嚇的場所，改裝的「酷刑室」尚未使用即被查獲，可能的被害人已躲藏起來。

荷警公開跟蹤、爆破、查獲「酷刑室」全過程（點圖放大瀏覽）：

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警方攔截到一名來自海牙的40歲男子的加密電話後，於今年4月鎖定這批貨櫃，發現多名男子幾乎每天都來改裝，在快要完工時，警方決定收網。

警方將逮捕嫌犯的影片貼上網，影片中，警方進入貨櫃裡，看到天花板、地板上安裝多副手銬，貨櫃並有隔音設備。警方在一個貨櫃中搜出警察制服和防彈背心，在另一個搜出園藝剪刀、手術刀、鉗子及蒙面頭套。

法國與荷蘭警方聯手破解犯罪集團使用的手機加密系統EncroChat後，已攔截並解碼數百萬則訊息，在歐洲各地逮捕大約800人。

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