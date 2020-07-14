【中印衝突】俄羅斯長年向印度出售武器　為何不受中國指責？

中印軍隊於邊界上對峙許久後，近日終於在兩國高層的共識下，同意前線部隊及早脱離接觸。不過部分人士對於俄羅斯在此期間與印方達成價值24億美元的軍售案頗有調侃，認為這是對所謂中俄「新時代全面戰略協作夥伴關係」的諷刺。

確實，在歷史上俄羅斯拉偏架倒向印度的說法一直存在。1971年，蘇聯與印度簽訂等於軍事同盟的《蘇印友好和平條約》，規定任何一方受到進攻或威脅時，雙方將共同應對消除。自北、西、南三面包夾中國的蘇印同盟，對彼時較貧困的中國邊防來說確實造成嚴重壓力。

不過俄羅斯對印度的態度就如同對華一樣，始終起起落落，因此若單就俄印的軍售關係來判斷俄羅斯對華政策有所翻轉，那就實在過於輕率。

表面宣稱中立不結盟的印度總理尼赫魯（左），實則較傾向美國，後來則轉向蘇聯尋求支持。（Getty）

原本蘇聯並不看重印度的地位，史達林（Joseph Vissarionovich Stalin，1878─1953年）時期的《真理報》還直斥印度是「英美帝國主義在東方的憲兵」。表面宣稱中立不結盟的印度總理尼赫魯（Jawaharlal Nehru，1889─1964年），也曾於1948年指示外交部向美國駐印大使格拉迪（Henry Francis Grady，1882─1957年）保證：「一旦爆發世界大戰，對印度而言，加入蘇聯一方是不可想象的」；同時又派印度駐蘇大使潘迪特（Vijaya Lakshmi Pandit，1900─1990年）向美國駐蘇大使史密斯（Walter Bedell Smith，1895─1961年）表明對共產主義的排斥，更強調：「尼赫魯和印度絕大多數領導人已決定和西方保持天然的聯盟，只是受到諸多因素的限制，比如地理位置的限制和軍事上的薄弱等等，因此尼赫魯還不能公開談論在軍事上加入西方的問題」。

如此來看，蘇印關係理應勢如水火才是，為何會走到一塊？原因在於赫魯曉夫（Nikita Sergeyevich Khrushchev，1894─1971年）上台後呼籲「和平共存」，故開始拉攏印度。尼赫魯也藉機發展對蘇關係，以擺脱對英美的依賴，雙方貿易額更在1951至1959年間驟然攀升15倍。除此之外，蘇聯還大手筆地於1959年提供印度3.78億美元貸款，這可比給中國的任何一筆貸款都大方得多。

蘇聯的意識形態與外交變化，讓同為社會主義兄弟的中國不快，特別在1959年中印朗久事件爆發後，蘇聯媒體反而率先刊登印度的照會，更惹來中國批評。結果待中蘇決裂後，蘇聯更加大對印度的支持，使印度敢於在1962年發起中印邊境戰爭。儘管在戰爭前夕，赫魯曉夫還宣稱「如果不幸發生反對中國的戰爭，我們將和中國站在一起」，但同時又矛盾地解釋「我們僅僅是出於策略的考慮才沒有在中印邊界問題上公開聲明，我們不能把尼赫魯推倒美國一邊去」，實質上已等同替印度緩頰。

赫魯曉夫在中印戰爭時，向印度提供不少支持。（Getty）

因此印度利用蘇聯的兩面性，購得不少蘇製武器，尤其是1962年蘇聯同意出售19架米格-19戰機，並授權印度建立可生產零配件的工廠。中印開戰後，蘇聯更販賣米格-21給印度。周恩來遂不得不在戰爭期間，向蘇聯駐華大使契爾沃年科（Stepan Vasilievich Chervonenko，1915─2003年）警吿道：「印度使用的蘇製米式直升飛機和蘇製運輸機，在中印邊界東段和西段運送軍需，這對我們前方戰士是有影響的」。直到稍後發生古巴導彈危機，才令蘇聯授意《真理報》發表社論聲稱：「帝國主義者日夜夢想使中印兩個大國火併，並破壞蘇聯同兄弟般的中國和友好的印度之間的友誼」，以爭取中國的支持。

但待衝突結束後，蘇聯對印度的軍援立刻增加，光是1964年就給了印度44架米格-21戰鬥機、70輛T-76坦克等重裝備；1971年蘇印更簽署友好條約，這純然是針對中國而來的軍事結盟，蘇聯還想藉此進出印度洋。直到冷戰結束前，印度的進口武器起碼有80%都來自蘇聯，因此可以說，若無蘇聯的經濟與軍事援助，印度想以貧弱的經濟撐起「南亞強權」的名號，恐怕十分困難。

隨着蘇聯解體，印度頓時失去一個有力靠山，且戈爾巴喬夫（Mikhail Sergeyevich Gorbachev）在執政時便積極推動中蘇、美蘇關係正常化，甚至明言吿訴印度不會在中印衝突時承擔援助義務，這讓印度不得不也跟着改善對華關係。然而，獨立後的俄羅斯，其龐大面積與核武庫仍舊令歐美忌憚，俄國遂重新轉向亞洲尋找友好夥伴，印度便在此時重新映入莫斯科的眼簾。但值得注意的是，俄羅斯在1993年與印度簽署了新條約，取消舊條約的結盟條款，凸顯俄羅斯不願再因涉入集團衝突導致崩潰的覆轍重現。

在這種形勢下，俄羅斯的對華對印政策不免得出於經濟與地緣利益而定，而非任由意識形態做主，更何況來自印度與中國的軍火訂單，有助於挹注凋敝的俄羅斯經濟，因此反而更希望三方都能更緊密合作。接着俄羅斯總理普里馬科夫（Yevgeniy Maksimovich Primakov，1926─2015年）於1998年訪印時，首度提出俄中印應建立戰略三角的構想，以制衡美國獨大的失衡局面。

中印邊境對峙期間，中俄印三國外長仍堅持召開視頻會議，推進彼此間的合作關係。（新華社）

俄羅斯的想法獲得中印的響應，三國外長首次於2002年啟動對話，2007年還升格為年度正式機制。雖然三國利益未必重合，但通過這項機制，仍在聯合國、世界貿易組織、金磚國家等各種議題上取得一定共識。這對冷戰後國力不振卻仍遭受歐美猛烈圍堵的俄羅斯來說，是個不可或缺的合作架構，因此絕不願輕易失去中印的支持。就以2014年俄羅斯併入克里米亞為例，中印都未跟進西方譴責與制裁俄羅斯，便令普京（Vladimir Vladimirovich Putin）高調讚賞，可見對華對印關係對俄羅斯來說有多重要。

如今，印度對蘇聯的軍火依賴與中國的逐步自主，兩相對照之下反凸顯印度軍事工業根柢的薄弱。最重要的是，中國是俄羅斯的最大貿易伙伴，印度卻連前十名也排不上，且中俄山水相連，又同受歐美戰略擠壓最集中，合作的地緣壓力更大，因此再怎麼樣俄羅斯也不願過分開罪中國，寧可三方都互利共榮。而中印兩國想必也有同樣想法，故中印邊境對峙期間，三國外長才會仍堅持於6月23日延續年度會晤的傳統，召開視頻會議，這正說明中俄印都不願分裂。畢竟一旦三國關係鬧僵，那麼漁翁得利的勢必是主張「美國優先」的美國，這對三國都絕無好處。