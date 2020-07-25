【新聞背後】美國駐成都領事館由老布殊揭幕　曾捲王立軍事件

中美關係繼續惡化，繼美國勒令中國關閉駐侯斯頓總領事館後，中方反擊下令關閉美國駐成都總領事館。 美國駐成都總領事館建於1985年，當年由時任美國副總統老布殊（George H. W. Bush）揭幕，近年該館最出名的事件則是捲入「王立軍事件」。據美國媒體報道，目前館內有約160名員工，包括15名美國外交官。此館的總領事為林傑偉（Jim Mullinax），他的太太是台灣作家莊祖宜。

美國駐成都總領事館開館在1985年10月設立，目前位於成都市中心的南邊（總領事館網站）

曾捲入的是非

美國駐成都領事館過去捲入的是非中，最轟動為2012年的王立軍事件，當時是重慶副市長兼公安局長的王立軍走入這間總領事館尋求庇護，引發政治動盪。

2013年，媒體報道美國中央情報局（CIA）前職員斯諾登（Edward Snowden）洩露的美國機密資料，包括一份機密地圖，指美國在全球大使館及領事館的監控設施，結果包括駐成都總領事館在內，中國當時曾要求美國就此事作出解釋。

圖為1985年時任美國副總統老布殊（George H. W. Bush）到訪成都時（美國國務院）

1985年由老布殊揭幕

美國駐成都總領事館在1985年設立，當時由時任美國副總統老布殊（George H. W. Bush）前往揭幕，最初的辦公室位於成都錦江賓館內，剛開始時只有6名美國官員和29名當地僱員。至1993年遷入位於領事館路的現有館舍，到了如今，員工規模已增至200多人，其中約150人是在當地聘請的中國僱員。

《華爾街日報》引述消息人士報道，在新冠肺炎爆發時期，大部分美國僱員都已經離開，目前有160人還在館內，包括15名美國外交官，相信總領事林傑偉（Jim Mullinax）也在內。林傑偉在2017年8月上任，本來任期到今年7月結束，他的太太是台灣美食作家莊祖宜。

🔻美國駐成都總領事為林傑偉🔻