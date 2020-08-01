Instagram黑白照挑戰訴說何事？　被借用關注土耳其殺女問題

一張黑白照，背後訴說着什麼故事？近日社交媒體Instagram掀起分享黑白照熱潮，不少女星張貼黑白照，同時附有標籤例如「#challengeaccepted」（接受挑戰）和「#womensupportingwomen」（女人支持女人）。這股熱潮雖然實際並非來自土耳其，卻成功喚起關注當地殺女問題。

最初流傳黑白照挑戰時，很多人分享照片只是單純附註相關標籤，表達對女性的支持，不知道背後的真正動機。Instagram代表透露，黑白照挑戰最早可以追溯至巴西記者帕德朗（Ana Paula Padrão）7月18日張貼的帖文，意味最初是來自巴西，而非土耳其。

即使如此，全球也有不少名人加入挑戰，例如奧斯卡金像獎影后妮妲莉寶雯（Natalie Portman）和查理絲花朗（Charlize Theron）、電影《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）飾演「嘉魔娜」的素兒莎丹娜（Zoe Saldana）以及憑電影《小婦人》（Little Women）角逐奧斯卡最佳女配角的佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh）。美國國內甚至因為眾議員回擊性別歧視言論而掀起有關女權和女性賦權的討論，間接助長黑白照熱潮。香港也不乏女星名媛參與。

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女學生遭前男友殺害 掀起迴響

熱潮隨即被借用來喚起關注土耳其殺女問題。暴力對待女性是全球不少國家也有的問題，土耳其也不例外。不過27歲學生居爾泰金（Pinar Gültekin）被前男友殺害的事件掀起極大迴響。

來自西南部穆拉省（Mugla）的居爾泰金被對方毆打和勒死，兇手之後打算到森林棄屍，結果不成功，改為將屍體丟棄到垃圾桶，再裝滿混凝土。數日後，警方翻查閉路電視片段，拘捕疑犯。據指，二人分手後疑犯復合不果，一怒之下殺死居爾泰金。

根據女性權益組織We Will Stop Femicide所指，2019年有最少474名女子被殺，單是2020年6月已經有27名女子被殺，另外有23宗疑似殺女個案。組織代表恩代爾（Melek Önder）表示，警方、政府和官員必須做更多保護有危險的婦女，並指有被暴力虐待的婦女曾求助，但沒有得到任何幫助。

圖為2020年7月29日，土耳其有婦女參加遊行，支持打擊暴力對待女性的《伊斯坦布爾公約》。（美聯社）

保守派反對《公約》 土耳其或退出

居爾泰金遇害後一日，總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）發文表示哀悼，不過被斥是假仁慈，原因是土耳其政府未有積極履行《伊斯坦布爾公約》（Istanbul Convention）。2011年，歐洲委員會推行《公約》，旨在打擊家暴和針對女性的暴力，提倡性別平等。土耳其是首個正式簽署《公約》的國家，並進行相關立法工作。

土耳其國內宗教勢力視《公約》是國家傳統的威脅，一直阻撓實行《公約》。伊斯蘭保守派幸福黨女性事務發言人阿西爾蒂爾克（Ebru Asiltürk）形容條約是摧毀土耳其傳統家庭結構的炸彈，威脅家庭的財務和道德誠信，違反土耳其憲法體現保護和團結家庭的條文，要求退出《公約》。傾斜保守派的埃爾多安最近也提出重新檢視土耳其是否應該退出《公約》。

對於這種挑戰是否能夠促進女權，有人提出質疑，認為這只是名人最愛的那種挑戰，不需要實際從事倡議工作，只是單純的表態，甚至只是一個分享美照的機會。也有人指，如果是列舉女性成就或者更加合理，甚至是在日常生活實踐女權，例如跟作為虐待者的朋友「割席」。不過無論如何，如今的確有更多人意識到殺女問題，未嘗不是好事。