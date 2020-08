新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情肆虐,為了防止染病,除了戴口罩以外也要避免摸面。連鎖快餐店肯德基(Kentucky Fried Chicken)也要食客暫時不要「舔手指」,8月24日宣布停用廣告口號「吮指回味」(it's finger lickin' good)。

百勝全球餐飲集團(Yum Brands Inc)旗下的肯德基發布新聞稿,形容這句已經使用約64年的口號是2020年最不合適口號,宣布即日起暫停於全球廣告使用,直到合適的時候回歸。

肯德基的英國和愛爾蘭YouTube頻道同日發布新影片,展出肯德基的桶裝雞,不過經典口號則被「打格」,並配上字句,「我們一直在說的那句話?現在,忽略它。」( "That thing we always say? Ignore it. For now.")

肯德基一則3月播出的英國廣告曾因為畫面顯示有人吃雞時舔手指和舔其他人的手指,於社交媒體遭到批評,被指是宣傳舔手指的行為,增加傳播病毒的風險。廣告標準局收到最少150宗投訴,肯德基後來撤回廣告。