日本23歲女生中二就創業高中更收購母校　投身教育已成兩企業老闆

學生接受填鴨式教育，多半只會被動接受師長指示，甚至連未來出路也是隨波逐流。日本一名年僅23歲的女大生，兒時就對現今的教育制度充滿質疑，在中學時自行覓得金主創業，意圖改變日本僵化的教育。

日本女生讀中二時已創業做老闆：

《東洋經濟》報道，現就讀慶應大學的仁禮彩香從小就對教育很有想法，她讀的幼稚園湘南International School風氣較開放，遇到問題時老師不會直接介入，而是教學生要自己去思考怎麼做。上了公立小學後，什麼事都由老師決定，教科書上永遠只有單一答案。仁禮因此對現有的教育制度感到質疑，她直接找上以前幼稚園的園長相談，希望他創立一間學風開放的小學，未料還真的願望成真，第二年仁禮即轉入該校就讀。

上了國中，仁禮更想探索改變日本教育的對策，並想早點了解社會運作的結構，她國中二年級興起了創業的念頭。但仁禮並非富二代，父母只是普通的上班族和家庭主婦，於是她找上教她合氣道的教練，提出新型教育的提案，成功說服對方投資獲得金錢支援，並請有創立教學單位經驗的教練指導她創業。

到了高中一年級，仁禮成功收購母校湘南International School，她強調是為了讓營運更健全而進行的友善收購。

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2016年仁禮成立第二家公司「TimeLeap Academy」，旨在提供教育計劃，培育中小學生開創自己人生的能力。以小學五年級到高中三年級的學生為對象，以認識自身、接軌社會和發揮才能三大主軸，進行企業家模擬體驗計劃。受新冠疫情的影響，改為線上課程，學生來自全國各地，頗受好評。

仁禮表示希望藉此改變日本教育，事業的主體為「認識自己」，透過企業家體驗知道自己是怎麼樣的人、能有多少輸出能量、擁有反思回顧的能力，就能更早適應社會。她強調該計劃的目的不在於培養企業家，而是能有開拓自己人生的能力，這也是她創業的宗旨。

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