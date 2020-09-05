老是常出現的「凱倫大媽」能為特朗普扭轉形勢？

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自新冠疫情爆發以來，一個名字反覆出現在美國各大社交平台和新聞報導上：「凱倫（Karen）」。這位凱倫並非一位女士，而是一類人：中年白人女性、自私自大、活躍於超市、餐廳及其他公眾地方，不斷作出諸如拒絕佩帶口罩、打尖和說「叫你經理出來見我」等行徑。

「凱倫大媽」為何老是常出現？近期特朗普於11月美國大選的支持度回升，和這些人對於法律與秩序、警權、擁槍等態度有關嗎？她們會否成為特朗普扭轉劣勢的關鍵？

今年 5月25日，美國紐約市中央公園發生一宗白人女性謊報遭黑人男性攻擊的事件。當事人Amy Cooper事發時正在公園內放狗，由於她沒有為犬隻繫上牽繩，被路過的黑人觀鳥員Christian Cooper指正，沒料到她居然打電話報警，訛稱遭對方攻擊。這宗充滿種族歧視的謊報事件，被Christian以手機全程記錄並上載網絡，Amy的行為遭網民一面倒批評，更被命名為「中央公園凱倫」。她也因報假案，面臨被司法部起訴。

6月，加州托倫斯（Torrance）接連發生兩宗針對亞裔的歧視事件。54歲的退休社工Lena Hernandez，於6月11日先後兩次以種族歧視言論攻擊當地亞裔居民。同月底，地方檢察官以「證據不足」理由把她釋放。惟其後因再揭發她曾在去年10月於機場內攻擊另一名亞裔人士，故她於7月初再次被警方逮捕，但最終仍舊因證據不足而獲釋。

此一事件引起不少爭議，原因是Lena其實是位拉美裔移民，當地許多拉美裔網民指責她作為非白人，卻在「精神洗白」（Whitewash）並反過來歧視亞裔，不禁紛紛揶揄她是出於嫉妒亞裔女生的年輕活力而惱羞成怒。

以上兩宗事件的主角，可說是今年內兩位較為人熟悉的「凱倫大媽」。在疫情肆虐全美的過去半年間，這些大媽不時現身於超市、餐廳等公眾地方，堅持不戴口罩，經常當面指責店員；亦會堅持自己的權利，拒絕配合居家隔離等防疫措施，還經常於網上分享有關疫情的虛假訊息，以及相關的陰謀論，說政府誇大疫情云云。

除了凱倫，還有作為其男性版本的「肯（Ken）」，惟流行程度遠遠不及前者。最形象深刻的是，六月的一次「黑人的命也是命（Black Lives Matter）」示威中，一對富裕的白人夫婦帕特里夏（Patricia）和麥科斯基（Mark McCloskey）被拍到用槍指向途經的示威人士。

然而，不論是凱倫或肯，標籤的主要是一些自私自利的中產人士，衣食無憂卻易怒；他們喜歡行使白人特權，只在乎自己個人權利，不願意遵守社會規定。他們往往在公共場合情緒失控，用帶有種族歧視偏見的言論經常找小職員和有色人種麻煩，其中一句口頭禪是：「叫你們經理出來！」（speak to the manager）。

男版「凱倫」則被稱為Ken，所表示的都是同一類人。(網上圖片)

《大西洋月刊》（The Atlantic）記者Kaitlyn Tiffany表示：「凱倫現在被當成反對社交距離的中年白人女性的代名詞，無論她們是出於無知或極度自私，也是這個存在已久的迷因（Meme）的最新進化。」

「凱倫」在疫情期間時常現身美國街頭。(網上圖片)

為何叫「凱倫」？

以上的「凱倫」，其真名或許都並非叫凱倫，有人或許會好奇，那麼為何要叫凱倫，而不是Mary、Cindy等其他名字？

無論是凱倫還是肯，都是美國「嬰兒潮」（1946-1964）年間出生的年長一輩的常用名字。作為二戰後和平時期出生的一代，他們不論在處事方式還是社會價值觀上，都與新一代有很大不同。

而隨著後者逐漸在社會上扮演起越發重要的角色，兩代人之間的差異與衝突也日趨明顯。在這種情況下，網上興起的「凱倫大媽」的大量帖文，不過是美國年輕一代展現自己與上一輩代溝的幽默回應。

凱倫的特徵還有，金色鮑伯頭。(網上圖片)

有指「凱倫」一說的起源，來自2005年美國喜劇演員Dane Cook的表演裏提及：「每個團體裡都會有個『凱倫』，她由頭到尾都是衰人一個。」也有人指凱倫是來自美劇《Mean Girls》的角色，因為在電影中凱倫不時以白人的角度說出不經思考的話。

至2018年3月，專門解釋英語流行用法和俗語的《城市辭典》（Urban Dictionary）亦收錄了「凱倫」一詞，並解釋為：「凱倫大約 45歲，不是開運動型多用途車就是小卡車。可以在漢堡王（Burger King）或任何一間麥當勞的遊戲區找到她們正在向經理抱怨。」這可說是為凱倫一詞作了最佳的來源證明。

弗洛伊德遭警員執法期間跪頸死亡，掀起了種族平權，以至削減警方開支等訴求。(路透社)

屬於「凱倫大媽」們的美國當下…

值得留意的是，中央公園事件發生後幾小時，便發生了黑人弗洛伊德（George Floyd）在明尼阿波利斯遭白人警察殺害。不少人開始將「凱倫大媽」們的種族主義和警暴及「黑人的命也是命」運動聯繫起來。

面對快將舉行的11月美國大選，經過連月來因弗洛伊德之死而起的全國反種族歧視示威後，民主研究所（DI）日前公布的最新民調顯示，民望一直落後的總統特朗普的支持度上升至48%，較民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）的四成五支持率高三個百分點，是多個月來首次再度領先。

民主研究所所長Patrick Basham指出，民主黨並未意識到，國民在連月示威及抗議後，希望恢復法律和秩序的生活。其中，三分二的受訪者指評，拜登在譴責暴力方面的言論不夠強硬；74%人認同「所有生命都重要」；26%人認同「黑人的命也是命的重要性」。與上次民調相比，前者比例增加，顯示更多的美國人已開始對黑人平權抗爭呈現疲態。特朗普近期頻頻搬出「法律與秩序」（law and order）的旗號，也似乎收得成效。

一直銳意吸納白人主義者選票的特朗普，可是一眾「凱倫大媽」的首領？(美聯社)

上月底，特朗普談及治安和警方執法問題時，曾為威斯康星州向示威者開槍導致兩死的17歲少年 Kyle Rittenhouse辯護，稱他是因為自衞才開槍。

「凱倫大媽」頻頻出現，對行事作風有如凱倫大媽「首領」的特朗普而言也許是一大喜訊，因為每一位「凱倫」都有可能化成珍貴的一紙選票。然而，凱倫現象也是美國社會種族、階層撕裂，相互敵視的情況，對白人中年女性的負面標籤大行其道，終究也是不健康的。

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