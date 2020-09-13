日本軍艦島｜颱風海神強襲後　廢墟中最古老建築物倒塌更嚴重

颱風「海神」於上周強襲日本，造成該國約300萬人緊急撤離家園。長崎市政府於本月9日表示，隸屬於長崎市的端島（軍艦島）上最古老的建築物「30號棟」，因為受到海神颱風影響，建築物崩塌的部分越來越大，已經影響到內部運送煤炭的輸送帶支柱，且目前也無法進入樓內進行修補工作。

根據《朝日新聞》報道，「30號棟」是是一棟7層樓公寓，也日本國內最古老的鋼筋混凝土公寓，早在今年6月中旬時，建築物南側4到7樓、西側6到7樓的外牆和地板都已經開始崩落，近日又遭到海神帶來的大雨影響，南側的崩塌情形已經往下擴大到3、4樓的樑柱，且部分將煤炭運送到儲煤場的輸送帶支柱也已經被折斷。

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長崎市遺產室表示，根據聯合國教科文組織（UNESCO）所訂定的方針，將以保全建築物內和煤炭生產有關的設施為優先，修補輸送帶支柱的時間和方法都會再和文化廳進行開會討論。不過目前「30號棟」極為脆弱，可能有再崩塌的可能性，因此現在無法進去內部，也沒辦法進行修補工程。

端島因為外型酷似一艘軍艦而有「軍艦島」別名，在1960年代時曾因開採海底煤礦導致島上人數激增超過5000人，不過在1974年礦場關閉後就變成無人島；2015年，端島以「明治工業革命遺跡：鋼鐵、造船和煤礦」的名義被列入世界文化遺產，加上島上保存良好的礦場廢墟，現在是長崎市著名的觀光景點。

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