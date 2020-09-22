香港迪士尼樂園重開生意將如何？美國同業「疫市」求生蹣跚前行

香港迪士尼樂園宣布9月25日起重新開放。外界在注視港人「捧場」情況之餘，亦在觀察它能追回多少已損失的收入。惟在一切還未有結果之前，美國一些同業的情況，或能供本地主題樂園作借鏡。

美聯社9月7日報道，美國那些主題樂園非常努力地就恢復營業做準備，例如裝置消毒站、思考如何消毒過山車座位以及檢測遊客體溫等，惟它們卻發現，遊客重回樂園遊玩的熱情，「回溫」沒有他們想像的那麼快。

部分美國的主題樂園因在重開初期不預期會有很多人「回歸」，有的減少營業日數、削減票價，以及提早關門。

美國迪士尼樂園在9月初的一周，將佛羅里達州4個樂園每天營業時間減少1至2小時。奧蘭多迪士尼世界魔幻王國（Magic Kingdom）已取消每年一度的閉館後萬聖節派對。美國奧蘭多環球影城（Universal Orlando Resort）也取消舉行Halloween Horror Nights活動。

美國新冠肺炎疫情：圖為7月9日，位於加州阿納海姆的迪士尼市中心特區內，消費者在街上閒逛。（AP）

入場人數不如以往 「見好就收」

位於賓夕法尼亞州匹茲堡（Pittsburgh）的主題樂園Kennywood Park，2020年已兩度延期開放、票價減半。

發言人帕拉戴斯（Nick Paradise）在解釋為何取消Phantom Fright Nights及Holiday Lights活動時稱，難以預計未來數月會發生什麼，「最安全的做法是見好就收。」

Kennywood Park在7月重開時入場人數增長偏低，但在人們對於園區安全措施感覺較為安心後，人數便增加。

香港迪士尼樂園宣布，將於9月25日重新開放。（資料圖片／梁鵬威攝）

望天打卦 等人潮慢慢「回流」

美國六旗集團（Six Flags）行政總裁斯帕諾斯（Mike Spanos）在7月底時說過，預期危機解決後，入場人數會反彈。不過數字有可能因為個別地方確診個案增減而升跌。

他說公司每周都會向顧客進行調查，有些人表示一見感染曲線平緩就想外出，有些人則說，有了疫苗他們才會感覺安心。有些人反對樂園要求人們戴口罩，於是不來了。

位於康涅狄格州的Quassy Amusement & Waterpark也面對類似情況，但樂園共同持有人弗蘭齊（George Frantzis）說，人們的抗拒已在減少，不過每日仍有幾個人不相信這種防疫措施。

他說樂園平日的生意仍放緩，「周末還是有點忙的，因為人們沒什麼事可做。」

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