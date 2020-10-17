美國大選2020│明尼蘇達：弗洛伊德事件爆發點　藍州何以染紅？

美國明尼蘇達州（Minnesota）是一個傳統的「藍州」，歷史每次大選就只有1972年投向了尼克遜（Richard Nixon），自1972年來每次均是民主黨勝出。作為科研、工業、礦產、農業等多元產業的州份，工人階層也是重要票源，隨着城巿人口學歷增加，種族更多元，也令城鄉之爭更見顯著。今年黑人弗洛伊德（George Floyd）之死更點燃了社會矛盾。

回望2016年大選，民主黨的希拉里（Hillary Clinton）雖然取得了明尼蘇達州的勝利，但與特朗普（Donald Trump）的票數差距卻只有1.52%。以縣計算希拉里更只從82縣中取得9個縣的勝利，若非以總票數計算希拉里早已大敗。

來到2020年今屆大選，明尼蘇達州民主與共和的勝負已愈來愈難分。特別今年正好發生黑人弗洛伊德（George Floyd）事件，作為近日「黑人的命也是命」運動的旋渦中心，明尼蘇達州選情趨更難以預測。

事隔多月，弗洛伊德的悼念活動在明尼蘇達仍綿綿不絕地舉行。（美聯社），

5月25日，明尼蘇達州最大城市明尼阿波利斯（Minneapolis），弗洛伊德被警員過度執法壓頸致死，引發起全美反歧視示威。在當天，明尼蘇達州地方報《明星論壇報》（StarTribune）刊登民意調查，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）在區內的支持率為49%，特朗普的為44%，其中7%受訪者未決定，誤差率約為3.5%。意味兩者實際非常接近。

傳統的白人社會

明尼蘇達州作為中西部（Midwest）大州，歷史上是一個白人主導的社會，有許多來自德國和來自北歐地區的移民，德裔及挪威裔美國人分別佔該區人口的33%及15%。他們很多都帶着進步思想，使當地的藍領工人積極參與着工人運動。事實當地的民主黨並非叫民主黨，而是「明尼蘇達民主‑農民‑勞工黨」（Minnesota DFL），反應着當地民主黨及進步主義的發展。

明尼蘇達州擁有溫帶大陸性氣候，四季分明，且有15,000多個湖泊，有「萬湖之州」之稱。（美聯社）

但在近年，來自索馬里、柬埔寨和拉丁美洲國家的移民陸續到此定居，社區變得多元化。城巿人口多元，而且教育水平持續提升。而民主黨近年倡議的環保及反槍械政策，亦讓民主黨與傳統白人工人社區疏遠，特別是北部的鐵嶺地區（Iron Range），該地主要居住學歷較低的白人，致使他們逐漸倒向共和黨。

雙城區與其他之爭

明尼蘇達也是美國重要的製造業基地之一，州內擁有約九成美國主要工業行業。鐡礦業歷史悠久，同時州內五成以上土地都是農場。

明尼蘇達州擁有豐富的礦產資源，特朗普政府極積推動採礦行業，但憂對當地環保造成破壞。（美聯社）

在政治上，明尼蘇達州可分為明尼阿波利斯與聖保羅都會區（或稱雙城區），及其他所有地區，簡單而言就是城市與鄉郊之爭。除了雙城區外，其他地區有明顯變紅的趨勢。

2016年大選結果，民主黨的勝利關鍵在於取得了雙城區內的勝利，其中包括了擁有最多人口，明尼阿波利斯所在州分亨內平縣（Hennepin）。但民主黨在其他地區幾乎都敗給共和黨，造成82比9的極大落差。至2020年8月，鐵嶺地區的6名市長更公開支持共和黨，聲稱民主黨遠離了工人，而在特朗普的政策下讓該地重獲生機。在2020年的大選中，明尼蘇達州已顯然不再是必然藍色的州分。

明尼阿波利斯一幅紀念弗洛伊德的塗鴉，被反對者塗花。（美聯社）

反黑人示威的的影響

因此外界相信，弗洛伊德事件及引發持續的「黑人的命也是命」（BLM）示威，會對明尼蘇達州的選情造成相當的影響。特朗普可以有效利用民族主義引發的種族仇恨，以至示威的暴力現象，進一步把自己塑造成白人選民的代言人。

在反種族歧視示威中，並不只有和平示威者，在市區內伺機搶掠、放火的畫面在示威顛峰期間尤其觸目。示威活動後蔓延全國﹑甚至國外，這些拉倒歷史偉人雕像，破壞的畫面，都可能讓明尼蘇達州，特別是市區內的選民對示威感到煩厭，從而選擇特朗普的「法律與秩序」（Law and Order），投向共和黨。

至目前為止，民調下，拜登雖然顯示仍然領先，但選情並非絕對樂觀。特別在拜登缺乏照顧傳統的工人階層，焦點過分集中在如何打倒特朗普上，難以讓明尼蘇達州的白人社區重投民主黨。加上示威浪潮恐怕引起這批白人巿民的反感，這十張選舉人票最終花落誰家？結果仍然難以預測。