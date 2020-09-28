死於新冠肺炎者　全球已逾100萬

根據Worldometers網站的即時更新數據，來到9月28日，全球新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）累計死亡人數已逾100萬。

根據Worldmeters網站的資料，它的數據是來自有信譽的國家機構及國際機構，包括聯合國、世界衛生組織（WHO）及經濟合作及發展組織（OECD）等。它是由一批國際開發者、研究人員及義工架設，沒有任何政治立場。

網站指出，全球累計33,349,007人染疫，累計1,003,010人已死。

美國約翰斯・霍普金斯大學的即時統計數據顯示，截至香港時間9月28日下午8時32分，全球已有998,380人死於新冠肺炎。病死人數最多的分別是美國（204,762人）、巴西（141,741人）及印度（95,542人）。

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世界衛生組織27日公布的最新數據顯示，全球累計新冠確診病例已逾3000萬宗。

組織網站最新數據顯示，截至歐洲中部時間27日下午1時8分，全球確診病例較前一日增加298,773個，達到32,730,945個；死亡病例增加5,380個，達到991,224個。

世界衛生組織緊急項目執行主任瑞安（Mike Ryan）9月25日出席記者會時表示，廣泛使用成功的疫苗前，死於疫情人數或增加一倍至200萬。他指，如果缺乏共同行動，死亡數字或者更高。