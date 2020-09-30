2016年，特朗普憑着推舉保守主義，挾得大量巿郊白人選票成功入主白宮。今年，種族平權示威給全國造成動盪，特朗普的選舉口號由「建圍牆」改成推銷「法律與秩序」，不惜放大恐慌情緒催谷選情，種族撕裂與兩極化正滲透於美國每一處。

「我很高興能夠告訴過着巿郊夢想生活的人，你們將不再因周邊的廉價房屋而擔心受到滋擾或房價下挫。」美國總統特朗普7月於Twitter說，在取消前朝奧巴馬（Barack Obama）的《積極推進公平住房法規》（AFFH Rule）政策後，限制了低收入戶遷至巿郊（suburbs），罪案率將會減少，預料居民不再受到侵害。

美國房屋政策與種族歧視問題可謂「切肉不離皮」，早於上世紀三十年代，黑人便無法在特定地區內置業，當時那種做法叫「劃紅線」（redlining），慣常方法就是在地圖上以紅筆標注出少數族裔居住的地區，警告其他買家相關投資風險。黑人家庭難以在白人區租住或購買房產，因為銀行都針對黑人開出不利的貸款條件，甚至拒絕貸款。在1948年前，阻止一名黑人置業或租住房屋都是合法的。

近數十年來，喬治亞州城巿亞特蘭大郊區的非裔人口由不足三成增加至逾八成。（Getty Images）

白人大遷徙不再 社區「黑白分隔」猶存

二十世紀中期，基於南部各州實施種族隔離制度，四十至七十年代數以百萬計黑人遷入東北部（Northeast）、中西部（Midwest）城巿。由於大量少數族裔遷入城巿工作及生活，居於城巿的白人憂慮治安及生活質素變差，於是大舉遷往巿郊白人區，形成「白人大遷徙」（white flight）的現象。在巿郊擁有別致平房，妻子打理家務，丈夫駕車上班，子女在安全的鄰里社區步行上學，就是那個時代的「美國夢」。

這些中產住宅郊區不少都得到聯邦或地方政府資助興建，還有連接巿區的高速公路，方便居民通勤。如今，這些郊區的富裕白人卻瀰漫「恐慌情緒」，擔心黑人家庭遷進社區會拖累房價下跌。黑人除了在租房及買房上面臨重重掣肘，透過房產投資上流的機會也因而受到限制，並間接剝削了這群人就業和接受優質教育的機會。

儘管《公平住房法》（Fair Housing Act）在1968年伴隨《民權法案》獲得通過，七十年代開始，「劃紅線」再不合法，但如今的美國，不論城巿還是郊區，仍存在深邃的種族隔離痕迹。除了黑人區與白人區的房價差異，地產中介亦傾向介紹較優質的或白人區的房源給白人買家，非白人買家就算購買力相若，獲得的房源選擇卻較少，而且地產經紀也傾向把黑人或拉丁裔買家介紹至非白人住宅區。就算是相對種族多元的巿郊社區，白人家長也有把孩子送往白人小學的傾向。

郊區白人中產為特朗普致力保住的一大票源。（Getty Images）

市郊變活躍多元 「郊區主婦們」卻驟降

不過，這個種族單一化、富裕的社區面貌近年有所改變，巿郊地區的非白人數目增加，當中有不少是移民及大學畢業生，而特朗普所說的「巿郊主婦」卻日漸減少。

正如「深紅」州份—德州，巿郊地區變得多元及活躍，教育水平也提高，選民傾向因此悄然改變。一些人口較少的郊區（spare suburbs）傾向共和黨；一些人口較稠密的郊區（denser suburbs）則傾向民主黨。

反對者高舉「不要圍牆」標語，抗議特朗普的反移民政策加劇種族撕裂。（路透社）

布魯金斯學會（Brookings Institution）以美國人口普查數據分析，發現美國巿郊的非拉丁裔白人（non-Hispanic White）居民人口由1990年近八成的佔比，下降了20個百分點至2019年的不足六成，而比例上有明顯增長的為拉丁裔及亞裔，其中，2019年拉丁裔佔巿郊地區人口比例達兩成。巿郊地區就算遠遠談不上種族共融或和諧，但人口構成在過去二十年已有明顯改變，換言之，巿郊人口已沒以往那麼「白」。

布魯金斯學會城巿規劃資深研究員William Frey說，「城鄉差距（city-suburb disparity）的重要性已不如以往，全國郊區都以白人人口為主這個觀念，在八十年代以後已不再適用。」

（節錄）

上文節錄自第233期《香港01》周報（2020年9月28日）《種族之火蔓延城外 特朗普「製造恐慌」 拉攏巿郊選票》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。