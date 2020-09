民主剛果51女指控　世衛及國際非牟利組織工作人員性侵犯

剛果民主共和國逾50名婦女指控,包括世界衛生組織及一些知名的國際非政府組織在內,它們一些救援人員在協助對抗伊波拉疫情時,對她們進行性剝削。3個組織已稱會調查事件。聯合國秘書長古特雷斯(António Guterres)稱會全面調查。

民主剛果過去數月曾發生大屠殺,有性侵受害人稱,比起伊波拉疫情,屠殺慘劇對民眾影響更大。圖為8月27日戈馬兩名疫情中的倖存者(圖中左一女子及其手抱兒童)。(Reuter)

獨立、非牟利新聞媒體網站The New Humanitarian與湯森路透基金會(Thomson Reuters Foundation)進行接近1年的調查,9月29日報告公開,除了世衛、受害人稱樂施會、無國界醫生、世界宣明會、ALIMA及國際移民組織在民主剛果的工作人員涉案。

世衛發言人稱對這些行為實行零容忍政策。

事發在民主剛果(Democratic Republic of the Congo)2018至2020年伊波拉疫情持續期間。The New Humanitarian與湯森路透基金會發布的報告稱,51名女子證詞都有佐證。侵犯她們的人主要是男性。他們往往對受害人自稱是國際機構或組織的工作人員。

有些人說,最新的個案發生在2020年3月。這些個案集中在名為Beni的小鎮,它是疫情重災區。

大部分受害婦女都說,很多男人向她們求歡,強逼她們與其發生性行為,以換取工作機會。另有一種情況是,她們要求終止僱用合約被拒時,有人以性作為條件,換取資方「放人」。

民主剛果國內失業問題更嚴重,情況在屠殺慘劇發生後惡化。當地勞動市場一職難求,有女子為求有工開,被逼與人進行性交易。圖為8月31日小鎮Beni的電單車「的士」司機及乘客。(Reuter)

有些受害人是廚師、清潔工人及社區外展工作者,她們以短期合約形式受僱,月薪50至100美元,比正常工資多2倍。

有些人稱她們的飲品被下藥;其他則說自己在辦公室及醫院被人「伏擊」;有些人則說,承諾給予工作機會的男子,將她們鎖在房內,或威脅她們如不順從其性要求,會放火燒她們。

其中一名被要求以性換取工作崗位的44歲女子說,性侵她的人自稱是世衛工作人員:「我不能想到有人可在不提供什麼的情況下,能在抗疫團隊工作。」

另一名受害人稱,有人邀她去酒店洽談工作,之後說「如你跟我做愛,你會得到一份世衛的工作。」她說自己不想,但認為自己沒選擇——這國家5月至8月才發生過大屠殺,對於倖存者來說「工作是最重要的」。

註:以下數則YouTube片段中的受害人證詞聲音檔案,是製作報告的單位找來別人重錄。

一個案是受害人與加害者共處一室,此人關上房門便強行脫掉女子衣物繼而性侵犯她。她把握機會逃走,但在那個月月底,有關方面不再跟她續約。她丟了飯碗。

一位女子說,自稱是醫生的男子約她到酒店洽談工作。在她進入客房時看到「他已躺在床上」。他說他想要她,然後兩人開始發生性行為。

她說自己提供證詞是為了譴責邪惡的行為,但也擔心揭發這些人的惡行,會導致未來有需要求職的人,無法找到工作。

另一名在酒店被侵犯的女子憶述歹徒稱:「你想要工作嗎?我們有空缺,但這裏有條件。我們明天做愛,然後你開始工作。你拒絕的話,你什麼也得不到。」