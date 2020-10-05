【新冠肺炎】美國男無法陪診　改在醫院窗外熱舞　為病兒加油打氣

美國電視台WFAA報導，當地男子查克（Chuck Yielding）14歲的兒子艾登（Aiden Yielding），五月被診斷出白血病後，開始為期兩年半、每周一次的療程。然而，醫院規定，疫情期間只能有一位家長陪伴治療。查克雖然無法陪診，但在兒子每周治療時，都會換上鮮豔的衣服，在醫院外停車場為兒子跳舞打氣。

在兒子每周治療時，查克都會換上鮮豔的衣服，在醫院外停車場為兒子跳舞打氣▼

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查克提到，太太洛里（Lori Yielding）是醫院的麻醉護理師，理所當然成為陪診的家長，查克沒法陪伴艾登，讓他感到很沮喪且充滿恐懼。即便如此，查克認為自己「無法置身事外」，所以從五月艾登開始治療的每星期二，不論天氣好壞，他都會在最靠近兒子治療室窗外的停車場，跳舞給兒子看，並用手機跟耳機即時跟兒子連線。查克說：「在那裏出現，對我來說很重要」

艾登表示，看到爸爸在停車場現身跳舞「整個精神大振，讓我覺得他與我同在。爸爸真的很搞笑。」艾登坦言，療程很難受，但有爸媽的陪伴，他會「持續保持微笑。」美國網友丹妮絲說，查克的舞蹈讓她每看必笑，讚他是「今年度最棒的老爸」。

上週六，查克為醫院發起捐血計畫，目標募集90袋血，最後徵得97袋血。艾登也參與兒童醫院臨床實驗，希望研發新療法，幫助白血病童。

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