美國大選2020｜決勝關鍵　逐個詳解15個搖擺州

美國大選（US Election），又或更準確地講美國總統選舉，乃由50州選民參與。各州依人口規模的不同，分得不同數量的選舉人票。在總數538票中獲得多數（270）的競選人，便能入住白宮。

話雖如此，但考慮到很多州份皆長期支持民主黨或共和黨候選人，致使真正決定大選結果的，是那些於歷屆美國大選中左右搖擺，難以預測的關鍵搖擺州。

對於搖擺州的劃分，各屆大選的情況和各機構的劃分都有不同。時值2020年美國大選，《香港01》根據各方民調、各州過往的社會、經濟和政情演變，篩選出15個在本年度大選最具風向標意義的州份，向讀者逐個詳解，並對傳統意義上的「紅州」和「藍州」予以解說，以期盡多展現美國政情的面貌。

紅州：共和黨的紅是特朗普和「反世俗」的顏色？

在美國大選的政治術語中，「紅州」是指在總統大選中慣性投給共和黨總統候選人的州，藍州則對應民主黨。然而，紅州與藍州的區別不僅僅是政治上的，它們在地理、人口、教育、宗教等方面都有差異。或許可以說，紅州和藍州「與現代性的關係」存在差異。

藍州：民主黨的藍是美國最終的歷史必然？

無論民主黨能否在2020年美國大選獲勝，美國全國變「藍」都只是一個時間問題。雖然藍州目前仍是少數，但這實為歷史的必然。畢竟，「藍州之所以為藍，是因為他們所代表的意識形態是社會現代化的自然結果」。

1、阿拉斯加（Alaska）

阿拉斯加：「極地紅州」恐叛變 特朗普忽然倡環保

在過去半世紀，「深紅」州份阿拉斯加（Alaska）都是共和黨總統候選人囊中物，每屆都取得這3張選舉人票，但來到2020年美國大選，這一屆卻未必輕易得勝。近來特朗普雖然依舊以數個百分點領先，但這種優勢卻和阿拉斯加「極地深紅」的形象不符。兩黨在該州的聯邦參議員席位之爭更是勢均力敵。特朗普否定氣候變化的作風，或許觸怒了當地深受天氣變暖的選民.......

2、亞利桑那（Arizona）

亞利桑那：麥凱恩家族倒戈 拉丁裔或成關鍵

美國西南部亞利桑那州（Arizona）以突兀嶙峋的怪石奇岩、險峻陡峭的山峰峽谷聞名於世。著名的大峽谷、羚羊峽谷和塞多納紅岩國家公園，其砂石岩層在日出日落時份被太陽斜射之時，會發出閃耀的紅色光芒，蔚為奇觀。除了自然景觀的一片紅，亞利桑那州的政治光譜也很「紅」，是穩定支持共和黨的南部「紅州」之一。不過，基於人口結構轉變和新冠肺炎疫情的影響，今屆大選亞利桑那州會否變天，惹人注目。

3、佛羅里達（Florida）

佛羅里達：退休人士天堂 渾然天成的搖擺州

如果要為美國大選列出「兵家必爭」的搖擺州，佛羅里達必定位列前三。上屆特朗普便以10萬票之差，成功拿下該州。最近特朗普染疫後復出，就立刻前往佛羅里達州拉票。民主黨對手拜登隨後也到該州拉票，跟年長選民會面。二人意欲傳遞的訊息，對選情舉足輕重。

4、喬治亞（Georgia）

喬治亞：壓制選民投票 共和黨或贏在起跑線

擁有16張選舉人票的喬治亞，是全美人口第八多的州份，不過在「阻人投票」方面，它卻是全美第一。10月中，2020美國大選喬治亞州提早投票開始，該州也迎來司空見慣的場面：大批非裔選民在票站周邊大排長龍，其等候時間動輒可長達數個小時。提早投票的第三天（14日），一位已等候超過三個小時而未得投票的75歲非裔老太太Khani Morgan就指她從曾是奴隸的曾祖母身上學懂了投票的重要，並堅定聲明「我不會讓任何東西站在我和（投票）的機會之間」。

5、印第安納（Indiana）

印第安納：紅州印記 拜登能否複製奧巴馬的奇跡

自1964年約翰遜（Lyndon B. Johnson）大勝以來，印第安納州（Indiana）就再沒有支持過民主黨的總統候選人，即使是擁有許多溫和及保守白人選民支持者的克林頓（Bill Clinton）也無法在這裏獲勝。唯一的例外，是2008年奧巴馬（Barack Obama）以28,391票（1.03%）之差擊敗共和黨的麥凱恩（John McCain）奪得印州。然而，今屆拜登若想在帶有濃厚紅州印記的印第安納州勝出，奪得其11張選舉人票，恐怕實為難事。

6、艾奧瓦（Iowa）

艾奧瓦：靠大豆發大財 乙醇才是致勝關鍵？

艾奧瓦（Iowa）對中文讀者應該並不陌生。前段時間宣佈辭職返美的駐華大使布蘭斯塔德（Terry Branstad），要返回的便是老家艾奧瓦。自1972年以來，艾奧瓦歷來是第一個舉行總統大選初選的州份，亦在民主共和兩黨中來回搖擺。而今屆大選的決定分野，則可能是當地盛產的大豆與玉米……

7、密歇根（Michigan）

密歇根：底特律翻身在望 汽車基地重生全靠福特？

提起底特律（Detroit），不少人可能會立刻聯想起NBA球隊活塞（Detroit Pistons），但這密歇根州最大的城市亦是「廢墟迷」的天堂，從空無一人的中央車站、國家大劇院、市中心伍德沃德大街兩旁的廢棄建築物，滿足旅客獵奇心，卻令人不勝唏噓。四年前，特朗普僅以1.1萬票優勢拿下這個傳統藍州。今年「汽車之城」的就業問題，以至燒得正熱的種族爭議，又將如何影響今屆選民取態？

8、明尼蘇達（Minnesota）

明尼蘇達：弗洛伊德事件爆發點 藍州何以染紅？

美國明尼蘇達州（Minnesota）是一個傳統的「藍州」。作為科研、工業、礦產、農業等多元產業的州份，工人階層也是重要票源，隨着城巿人口學歷增加，種族更多元，也令城鄉之爭更見顯著。然而在此之餘，明尼蘇達一直是一個不太顯眼的州份，直到今年黑人弗洛伊德（George Floyd）遭警暴致死一事，頓變成全國示威風眼。支持與反對BLM的角力，也成了左右該州選情的最大因素。

9、密蘇里（Misouri）

密蘇里：搖擺州日益右傾 墮胎權成今年主軸

在近百年的時間裏，密蘇里州（Missouri）一直是美國大選的搖擺州。但在進入21世紀後，密蘇里卻開始由紫轉紅，屢屢成為共和黨票倉。來到這屆美國大選，這州更爆發墮胎權利的巨大爭議。美國雜誌《滾石》（Rolling Stone）9月直接刊文，標題大字就是「此次11月的投票，你的墮胎權取決於它」。

10、北卡羅萊納（North Carolina）

北卡州：紅藍以外的兩種「紫」

除了奧巴馬（Barack Obama）在2008年以微弱的優勢勝出以外，北卡羅來納州（簡稱北卡）過去30多年一直支持共和黨總統候選人，可說是「紅州」的標誌。不過，較少為人注意的是，當2016年特朗普以近4個百分點的較大差距擊敗希拉里之際，北卡州的選民卻同時趕走了該州的共和黨州長，換上現任民主黨州長庫珀（Roy Cooper）。

11、賓夕法尼亞（Pennsylvania）

賓州：當拜登的「綠色能源」遭遇「天然氣基地」

賓州，美國大選最重要的搖擺州之一，而天然氣也是該州最重要產業之一。過去四年特朗普為天然氣產業提供大量政策好處，而拜登的能源政綱則更偏環保。這會否是一大決定性因素？

12、德克薩斯（Texas）

德州：共和黨最大票倉的「加州化」

正當民主黨大本營加州擔心「出加州記」（California Exodus）的人口流失之勢不可逆轉之際，近年收留其近四分之一出走人口的共和黨大本營德州（Texas）卻逐漸興起「不要『加州』我的德州」（Don’t California My Texas）的口號，擔心來自太平洋海岸的自由派，會沖散德州的保守傳統。作為美國最大的共和黨票倉，德州正在發生什麼？

13、維珍尼亞（Virginia）

維珍尼亞：血的教訓 種族遺毒未除

美國大選結果由578票選舉人票決定，其中，維珍尼亞佔了13票。看起來並不多，卻因為它是決勝關鍵的搖擺州，而歷來成為兵家必爭之地。而今年的維珍尼亞，還多了一重意義：種族。

14、威斯康星（Wisconsin）

威斯康星：特朗普承諾好的「美國製造」呢？

四年前的美國大選，特朗普打着「美國優先」的口號上台，聲言把製造業帶回本土，但在威斯康星州此情況未有明顯改善，反而受到中美貿易戰和疫情的雙重打擊。上屆投票給特朗普的選民，是否會再度支持這位「走數總統」？

15、俄亥俄（Ohio）

美國大選2020│俄亥俄：沒落鋼鐵州仍是風向標

歷史上的美國大選，拿下俄亥俄的總統一般都可獲勝。該州「沒落鋼鐵州」角色，能否再讓特朗普如四年前般橫掃藍領白人選票？

地圖中的美國：這究竟是怎樣的國家？

美國大選2020專頁 | 香港01