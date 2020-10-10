【艾蜜莉在巴黎】一齣劇激嬲所有法國人？　網民：哪來型男鄰居

談到法國首都巴黎，不少人立即想起貝雷帽和羊角麵包等標誌，甚至想像旅居「浪漫之都」的快樂日子。連日佔據Netflix香港排行榜前列位置的最新劇集《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）便滿足了觀眾對巴黎的幻想。不過巴黎人似乎有着不一樣的見解，認為內容充滿老套的刻板印象。有網民笑言，從來未見過如男主角一樣英俊的鄰居。

《艾蜜莉在巴黎》講述女主角艾蜜莉機緣巧合來到巴黎工作，不懂法語的她除了跟同事相處不合以外，生活小事也碰壁。不過她結識到男主角鄰居加百列（Gabriel）以及其他朋友，還譜出似幻似真的戀情。

法國人當然不會對這些印象照單全收。電視節目主持人帕永（Marjorie Paillon）說：「『艾蜜莉夢遊仙境』（Emily in Wonderland）也許較適合用作這套Netflix劇集的劇名。這是不存在的巴黎，正如《色慾都市》（Sex and the City）的紐約不是紐約人認知的紐約一樣。這真的如新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情前的事，似是2000年，不是2020年。」

盧森堡廣播電視台（RTL）形容，巴黎人難以從劇集認出他們的日常生活。「擁有綠葉廣場景緻的夢想公寓。酒會和設計師服裝。玫瑰以及親吻你的手的法國男士…我們自《花邊教主》（Gossip Girl）有關巴黎的集數以及《穿Prada的惡魔》（The Devil Wears Prada）的結尾以來也沒看過那麼多關於巴黎的老套情節。」

圖為2020年10月5日，法國巴黎所有酒吧和咖啡館因為疫情需要關閉，花神咖啡館有侍應於關門前打掃。（Getty Images）

有網民提到，自己於巴黎居住近十年，也從未見過如男主角一樣英俊的鄰居。亦有人說，「美國人一定是想我們每天都去花神咖啡館（Café de Flore）」。花神咖啡館是巴黎其中一間最有名的咖啡館，常客包括存在主義哲學大師薩特（Jean-Paul Sartre）。