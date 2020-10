【艾蜜莉在巴黎】一齣劇激嬲所有法國人？　網民：哪來型男鄰居

談到法國首都巴黎,不少人立即想起貝雷帽和羊角麵包等標誌,甚至想像旅居「浪漫之都」的快樂日子。連日佔據Netflix香港排行榜前列位置的最新劇集《艾蜜莉在巴黎》(Emily in Paris)便滿足了觀眾對巴黎的幻想。不過巴黎人似乎有着不一樣的見解,認為內容充滿老套的刻板印象。有網民笑言,從來未見過如男主角一樣英俊的鄰居。

《艾蜜莉在巴黎》講述女主角艾蜜莉機緣巧合來到巴黎工作,不懂法語的她除了跟同事相處不合以外,生活小事也碰壁。不過她結識到男主角鄰居加百列(Gabriel)以及其他朋友,還譜出似幻似真的戀情。

法國人當然不會對這些印象照單全收。電視節目主持人帕永(Marjorie Paillon)說:「『艾蜜莉夢遊仙境』(Emily in Wonderland)也許較適合用作這套Netflix劇集的劇名。這是不存在的巴黎,正如《色慾都市》(Sex and the City)的紐約不是紐約人認知的紐約一樣。這真的如新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情前的事,似是2000年,不是2020年。」

盧森堡廣播電視台(RTL)形容,巴黎人難以從劇集認出他們的日常生活。「擁有綠葉廣場景緻的夢想公寓。酒會和設計師服裝。玫瑰以及親吻你的手的法國男士…我們自《花邊教主》(Gossip Girl)有關巴黎的集數以及《穿Prada的惡魔》(The Devil Wears Prada)的結尾以來也沒看過那麼多關於巴黎的老套情節。」

圖為2020年10月5日,法國巴黎所有酒吧和咖啡館因為疫情需要關閉,花神咖啡館有侍應於關門前打掃。(Getty Images)

有網民提到,自己於巴黎居住近十年,也從未見過如男主角一樣英俊的鄰居。亦有人說,「美國人一定是想我們每天都去花神咖啡館(Café de Flore)」。花神咖啡館是巴黎其中一間最有名的咖啡館,常客包括存在主義哲學大師薩特(Jean-Paul Sartre)。