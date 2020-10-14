美國大選逐漸臨近，雖然是疫情最嚴重的國家，但在醫藥和生物科技方面卻是首屈一指的大國，科研實力和資源也是別國難以媲美。然而，陷於政治和社會動盪的今天，藥品與疫苗研製都成為磨心。當地上月公布的一項最新民調更顯示，就算有效疫苗面世，僅少於三成美國人表示會接種，反映整個疫苗研製計劃已陷入政治化的深淵，也為終結大流行再添一分疑惑。

過去數月，美國的疫苗研製進程都被罵戰和選舉氣氛籠罩，行政部門、科學監管機構、資本家等各方持份者互相猜忌。總統特朗普經常跟監管機構官員唱反調，不時在語言上向藥廠施壓，讓疫苗在11月大選前面世；長年斥資研發疫苗的蓋茨（Bill Gates）批評，美國食品及藥物管理局（FDA）信譽不再；強調遵守科學程序的藥廠，反受美國民眾質疑……

10月2日，特朗普在宣布康復後到佛羅里達出席競選活動，全程沒有戴上口罩。（美聯社）

特朗普VS監管機構 倘規避審測 恐削弱權威性

特朗普曾在9月初的勞動節假期聲言，疫苗將可在10月面世。儘管美國監管當局、FDA及多個醫學專家皆表示，疫苗沒多大可能在此「死線」前成功面世，但技術上來說，白宮有機會通過FDA的「緊急使用授權」（EUA）來規避恆常審測程序，准許於特定情況及標準下合規使用疫苗。

特朗普顯然是希望給予美好願景，疫苗盡快面世後，社會便可早日重啟經濟，市民可以正常上班上學。不過，美國疾病控制及預防中心（CDC）的說法跟總統不同，其總監雷德菲爾德（Robert R. Redfield）在9月中旬出席參議院聽證會時，再次向公眾強調，口罩才是「現有最強大的公共衞生工具」。

新冠肺炎疫苗：德國生物新技術公司與美國輝瑞7月27日稱，已開始大規模人體試驗的實驗疫苗BNT162b2將進行下階段試驗。這2間公司計劃2020年底前最多可生產1億劑，2021年底的產量可能有約13億劑。圖為3月12日，德國一名研究員正進行研發疫苗的工作。（路透社）

即使將來接種了疫苗，亦可能會出現未能產生免疫反應的效果，所以大眾必須在公開場合或與人接觸時佩戴口罩。雷德菲爾德指出，新冠肺炎疫苗至少要到明年中才能面世，並被廣泛應用。

這不禁令人懷疑，防疫專家、監管部門，以至特朗普本人連對外說法也未能達成一致，到底是缺乏充足的信息交流，還是各說各話？向來，FDA與CDC兩大監管機構都是享譽全球的科學權威，指引和法規被全球視為金科玉律，是多國醫療及食品衞生系統的參考指標。但它們畢竟隸屬美國政府架構之下，難免受到總統左右，而特朗普詆譭科學的作風，也令到兩大監管機構聲譽受損，削弱了美國在這方面的權威性，影響深遠。

民眾VS藥廠 視為大陰謀 對疫苗不信任

然而，美國人對於大藥廠的信任程度並不高，甚至對大藥廠研製的疫苗充滿猜忌。美國有不少人相信「疫苗無效論」，也即是所謂的anti-vaxxer（反疫苗人士），這些人都深信研製疫苗是讓大藥廠謀利的方式，甚至認為病毒都是藥廠製造出來的大陰謀。

根據雅虎新聞與YouGov的民調追蹤，在5月初，55%美國人表示一旦有新冠疫苗面世將會接種。但到了9月，竟只有32%的受訪者表示會接種疫苗，相隔僅四個月竟大跌23個百分點。同一項民調亦顯示，雖然大多數美國人表示，會在觀察別人接種疫苗後才考慮接種，但亦有20%受訪者是「無論如何也不會接種」的反疫苗人士。

早期的反疫苗運動中，自由主義者認為，強制接種疫苗是對人身自由的破壞。來到今日，歐洲和美國民粹主義者也加入到反對強制接種疫苗的浪潮中。（Getty Images）

更有趣的是，高達39%的特朗普支持者表示絕不接種，這在民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）支持者當中只佔6%。這反映連月以來，疫苗研製受到政治氣氛牽連，而這種對疫苗不信任的情況，對於終止這場大流行將會是一大警號。

疫苗是終結全球大流行的最有力武器，研製難度之艱巨、時間之迫切，都是前所未有。擁有世上最優秀的醫學及科研團隊、知識、技術、資源的美國，今日卻仍陷於政治謾罵、真假不分的荒謬境地，不禁令人嘆息。

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