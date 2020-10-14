「神奇女俠」姬嘉鐸飾演埃及妖后　被質疑「洗白」惹議

電影《神奇女俠》（Wonder Woman）的以色列影星姬嘉鐸（Gal Gadot）10月12日宣布再度與《神奇女俠》導演詹金斯（Patty Jenkins）合作，將於新作飾演「埃及妖后」克婁巴特拉七世（Cleopatra）。不過有人質疑荷里活「洗白」，應該由阿拉伯或非洲女星飾演。

電影將由詹金斯執導，Laeta Kalogridis擔任編劇，派拉蒙影片公司（Paramount Pictures）負責發行。據報姬嘉鐸有份促成電影，並將聯合參與製作。

And we are especially thrilled to be announcing this on #InternationalDayoftheGirl

We hope women and girls all around the world, who aspire to tell stories will never give up on their dreams and will make their voices heard, by and for other women. — Gal Gadot (@GalGadot) October 12, 2020

「埃及妖后」是古希臘托勒密王朝（Ptolemy）的後裔。托勒密一世（Ptolemy I）是馬其頓希臘人，於亞歷山大大帝（Alexander the Great）死後開創托勒密王朝，成為埃及國王。至於克婁巴特拉七世則於公元前69年在埃及出生，統治作為羅馬僕從國的埃及。

消息傳出後，有人質疑是「文化洗白」。撰寫非洲事務的作家哈勒（James Hall）認為電影製片人應該挑選任何種族的非洲演員飾演「埃及妖后」。美國作家葉爾金（Morgan Jerkins）則指，「埃及妖后」應該由膚色較牛皮紙袋深的人飾演，較能反映史實。巴勒斯坦裔德國導演亞歷山大（Lexi Alexander）也指，應該由黑人演員飾演。

I'm sure Gal Gadot is going to do a wonderful job as Cleopatra. However, for me personally, I would love a Cleopatra who's darker than a brown paper bag, because that seems a bit more historically accurate. — Morgan Jerkins (@MorganJerkins) October 11, 2020

其他人則認為，「埃及妖后」應該是馬其頓人或希臘人，多於是阿拉伯人或非洲人。伊莉莎伯泰萊（Elizabeth Taylor）亦曾於1963年的電影《埃及妖后》（Cleopatra）飾演克婁巴特拉七世。

英國廣播公司（BBC）分析提到，古代中東不符合現代很多對身份的觀點。例如「埃及妖后」在位時尚未出現基督教，而且阿拉伯人尚未統治北非。英國歷史學家比爾德（Mary Beard）指出，很多有關「埃及妖后」的描述是基於零碎或明顯不可靠的證據推論得出，實際對她的認知其實只有很少，形容「埃及妖后」對今天的大眾而言應該是「沒有面容的女王」。

姬嘉鐸也因為曾經於以色列軍隊服役而捲起爭議。2006年，以色列入侵和轟炸黎巴嫩南部，當時姬嘉鐸正在服役。2016年，加沙地帶爆發戰爭，逾3,000名巴勒斯坦人死亡，姬嘉鐸表達對以軍的支持。