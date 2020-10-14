「神奇女俠」姬嘉鐸飾演埃及妖后　被質疑「洗白」惹議

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電影《神奇女俠》（Wonder Woman）的以色列影星姬嘉鐸（Gal Gadot）10月12日宣布再度與《神奇女俠》導演詹金斯（Patty Jenkins）合作，將於新作飾演「埃及妖后」克婁巴特拉七世（Cleopatra）。不過有人質疑荷里活「洗白」，應該由阿拉伯或非洲女星飾演。
電影將由詹金斯執導，Laeta Kalogridis擔任編劇，派拉蒙影片公司（Paramount Pictures）負責發行。據報姬嘉鐸有份促成電影，並將聯合參與製作。
「埃及妖后」是古希臘托勒密王朝（Ptolemy）的後裔。托勒密一世（Ptolemy I）是馬其頓希臘人，於亞歷山大大帝（Alexander the Great）死後開創托勒密王朝，成為埃及國王。至於克婁巴特拉七世則於公元前69年在埃及出生，統治作為羅馬僕從國的埃及。
消息傳出後，有人質疑是「文化洗白」。撰寫非洲事務的作家哈勒（James Hall）認為電影製片人應該挑選任何種族的非洲演員飾演「埃及妖后」。美國作家葉爾金（Morgan Jerkins）則指，「埃及妖后」應該由膚色較牛皮紙袋深的人飾演，較能反映史實。巴勒斯坦裔德國導演亞歷山大（Lexi Alexander）也指，應該由黑人演員飾演。
其他人則認為，「埃及妖后」應該是馬其頓人或希臘人，多於是阿拉伯人或非洲人。伊莉莎伯泰萊（Elizabeth Taylor）亦曾於1963年的電影《埃及妖后》（Cleopatra）飾演克婁巴特拉七世。
英國廣播公司（BBC）分析提到，古代中東不符合現代很多對身份的觀點。例如「埃及妖后」在位時尚未出現基督教，而且阿拉伯人尚未統治北非。英國歷史學家比爾德（Mary Beard）指出，很多有關「埃及妖后」的描述是基於零碎或明顯不可靠的證據推論得出，實際對她的認知其實只有很少，形容「埃及妖后」對今天的大眾而言應該是「沒有面容的女王」。
姬嘉鐸也因為曾經於以色列軍隊服役而捲起爭議。2006年，以色列入侵和轟炸黎巴嫩南部，當時姬嘉鐸正在服役。2016年，加沙地帶爆發戰爭，逾3,000名巴勒斯坦人死亡，姬嘉鐸表達對以軍的支持。
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