俄羅斯女上演妙手空空　掀裙狂塞貨品　內褲猶如「百寶袋」

網路上近期流傳一段監視器畫面，拍攝地點位在俄羅斯克拉斯諾達爾市（Krasnodar），一名女子在一間商店行竊，趁着無人注意掀起連身洋裝，將貨架上如飲料、香腸等往內褲裏狂塞，誇張的畫面讓網友直呼「她的內褲根本就是魔術包，可以容納一切。」

裙內有如載上百寶袋的女小偷（按圖了解）：

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綜合外媒報道，事件發生於今年10月5日下午，身穿灰色連身洋裝的女子走進Krasnodar某商店後，她先在冰箱前左右徘徊一段時間，接着打開冰箱拿出飲料，迅速掀起裙子往內褲狂塞；下一段畫面則是她在同間商店，用同一方法把架上的香腸、肥皂等商品也塞進內褲，直到影片結束前至少塞了6件物品。

事件直到該商店的店員在檢視監視畫面後才曝光，他們除了報警處理外，也決定在網路曝光該段影片，希望可以透過網友的力量抓到女竊賊。其他網友看了影片後紛紛表示，「內褲是不是有黑洞」、「甚麼牌子的內褲，撐成這樣沒有脫落」、「超強磁力袋」、「女子內褲根本就是無底洞。」

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】