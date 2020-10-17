【新冠肺炎】全球首創　日本檢測新法　吹氣約5分鐘約1小時有結果

日本東北大學與該國設備製造商公司島津製作所10月16日表示，已成功研發一種檢測新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的新方法，只需受檢人士呼氣以及等待約1小時便能獲取結果，而且準確度與聚合酶連鎖反應（PCR）測試相約。

共同社16日報道，吹氣檢測是全球首創的新技術，原理是分析受檢人士呼出的水氣中的蛋白質及其他物質，再由系統判斷當中是否含有病毒。受檢人士只需要向盒狀裝置呼氣5分鐘左右，就能知道自己有否受感染。

它還能估計受檢人士變成重症患者或是出現併發症的風險。日本東北大學校長大野英男稱，系統也可偵測其他病毒，可在新冠肺炎疫情後派上用場。

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科研團隊進行約6個月的臨床研究後，目標是數年內。

臨床試驗已進行過，涉及約10名受感染人士。團隊在進行更多試驗，讓裝置變得更細，以及能真正用於實際情況中。

大野英男16日在仙台市召開記者會稱：「期待（這技術）可以為全球新冠對策與遏制全球大流行有某些幫助」。島津製作所社長上田輝久亦表示：「希望盡快投入實際使用，不單在國內，還能推向全球。」

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