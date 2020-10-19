美國大選2020｜美國二次內戰的隱憂・上

美國大選2020│ 飽受新冠肺炎疫情影響，加上連月來反種族歧視示威、白人至上主義者衝突持續擴張，令今屆美國大選氣氛異常緊張。極左的「安提法」（Antifa）、極右的「驕傲男孩」（Proud Boys），還有主張以武力重整社會秩序、欲挑動第二次內戰的反政府團體「布加洛男孩」（Boogaloo Bois）等民間政治組織蠭起，示威現場互相持械對峙，擦槍走火，乃至攻擊公職人員。社會分裂惡化，已超出單純流於口角之爭的程度。美國將會爆發第二次內戰嗎？在不少美國人看來，這並非天方夜譚。

「你一而再，再而三地批評拜登不主動提及並譴責『安提法』和其他極端左翼團體，但你今晚是否願意親自譴責白人至上主義者及其他惡意團體？」9月30日總統候選人首場辯論主持人華萊士（Chris Wallace）向特朗普問道。

「你要我怎樣稱呼他們（華萊士口中所指團體）？你給我一個名字才行。」特朗普反問。

「白人至上主義者。『驕傲男孩』（Proud Boys）。」拜登立刻插話。

「『驕傲男孩』，往後站和做好準備（stand back and stand by）。」特朗普吐出一句模稜兩可的話，接着把話題轉移到極端左翼。「有些人（暗指拜登）應該針對『安提法』及極端左翼份子做些事情。這不僅是右翼的問題。」就這樣，在極其混亂的疊聲情況下，政治光譜兩個極端的團體：「安提法」和「驕傲男孩」雙雙在全國同步廣播的總統選舉辯論中被談及，卻沒一方候選人願意譴責。

在美國當今分裂的社會現況下，極端主義成為總統候選人正面互相攻擊的籌碼。極端政治組織與主流政治的互相利用，也許是今屆大選一個表露無遺的現象。在民間，兩派公然的武裝對峙及暴力行為也變得猖獗。

在9月29日的首場總統辯論中，特朗普與拜登兩人皆不願正面譴責極端組織的所為。（Getty Images）

企圖綁架州長 「布加洛」煽動內戰

新近上演的，還包括了一齣「綁架州長」陰謀。美國聯邦調查局（FBI）於過去兩周一共拘捕了13人，他們涉嫌有計劃地以暴力推翻密歇根州政府、綁架及行刺民主黨籍州長惠特默（Gretchen Whitmer）。聯邦探員表示，其中7位被捕疑犯與「布加洛」運動理念一致的組織「Wolverine Watchmen」有聯繫。

有人試圖武力衝擊州政府或公務人員，在過去半年已有迹可尋。早於今年4月，密歇根州因疫情而實施「封城」措施，已有反防疫示威者手持步槍走到州議會大樓，更一度包圍州長辦公室，要求惠特默結束緊急狀態令。

圖為密歇根州綁架州長案的法庭繪圖。（AP）

8月29日，俄勒岡州波特蘭（Portland）極右翼組織「愛國者祈禱」（Patriot Prayer）成員丹尼爾森（Aaron Danielson）出席特朗普競選活動期間，遭一名被指是「安提法運動」支持者的38歲男子賴內爾（Michael Reinoehl）槍殺。五天後，賴內爾被探員追捕期間遭射殺身亡。

連番荷槍事件和人命傷亡敲響警世鐘：美國政治團體極端化和社會意識形態兩極分歧，已升溫變成民間衝突。民調機構拉斯穆森報告（Rasmussen Reports）今年6月進行的民意調查顯示，有31%美國人相信，五年內將會爆發內戰。去年，喬治城大學綜合民調數據得出的報告則指出，若以0至100分去評估美國爆發內戰的可能性，美國人認為達到67.23分。

有調查顯示，超過三成美國人認為，美國五年內會陷入內戰。圖中人物是「驕傲男孩」Alan Swinney。（Reuters）

詭秘的「安提法」 貼上極左標籤

特朗普於5月在Twitter上表示，全國反種族示威之所以趨於暴力，都是極左翼分子「安提法」所挑起，聲言要把它列入恐怖組織。不過，「安提法」本身較像是一場「無大台」的運動。「安提法」中文譯名音譯自「Anti-fa」，即「反法西斯主義」（anti-fascist）的英文縮寫，主要反對法西斯主義、納粹主義和種族主義。稱作「安提法」成員的人都是一些參與關於反歧視，包括任何反種族歧視、反性別歧視、反性取向歧視，以及反資本主義的示威者，而部份人聲言願意使用暴力去達致以上訴求。

特朗普及其親信官員多次在Twitter指摘「安提法」運動刻意激化各大城市的「黑人的命也是命」（BLM）示威衝突，要求地方政府強力鎮壓，維持「法律與秩序」。然而，「安提法」究竟是否為一個實質組織，仍屬疑問。「安提法」成員幾乎全部蒙面示人。哪位是「安提法」成員？誰是「安提法」領袖？它們通過什麼方式串連動員？這些可能都難以找到答案。

Antifa成員與白人至上主義者針鋒相對的情況，近年時常發生。（資料圖片）

極右驕傲男孩 喜獲總統「青睞」

除了「安提法」，總統選舉首辯獲兩位候選人親口提及的組織，還有個叫作「驕傲男孩」的團體。首辯結束後翌日，「驕傲男孩」立刻動員走上街頭慶祝，認為組織的名字出現在辯論，是一場「勝利」。不過僅兩天後，特朗普接受霍士新聞訪問時點名譴責「驕傲男孩」，並將其與惡名昭彰的3K黨相提並論。

相對於「安提法」的「無大台」示威，「驕傲男孩」雖然亦算是組織鬆散的民間政治組織，但起碼能夠追溯到組織的源起。「驕傲男孩」由北美網絡媒體Vice Media創辦人麥克尼斯（Gavin McInnes）在2016年成立（兩年後麥克尼斯公開宣布與這個組織中斷一切關係），其核心意識形態圍繞着「西方沙文主義」（western chauvinism），相信絕對的自由主義（反對槍管）和西方優越主義（反對外來移民），同時反對法西斯、共產主義和極權主義。儘管過去有不少「驕傲男孩」支持者出現在白人至上主義示威集會當中，但組織聲稱與任何白人至上主義組織都沒有聯繫。

極右組織Proud Boys相信絕對的自由主義，並聲稱與白人至上主義組織沒有任何聯繫。（Getty Images）

「驕傲男孩」在2017年的夏洛茨維爾「團結右翼」（Unite the Right）集會後嶄露頭角，成為美國國內極右組織的主要代表，也被部份主流媒體認為是特朗普「美國優先」民族主義價值的擁戴者。對於BLM示威浪潮，「驕傲男孩」跟特朗普一樣指摘「安提法」份子和無政府主義者激化暴力衝突，不滿地方政府縱容不法之徒隨處縱火、搶掠商舖。「驕傲男孩」支持者更多次與左翼團體在街頭對峙，甚至有「驕傲男孩」成員在雙方對峙期間，在頭盔上貼着「安提法獵殺許可」（Antifa hunting permit）的貼紙，武力威嚇意味極濃。

（節錄）

上文節錄自第236期《香港01》周報（2020年10月19日）《政治光譜兩極化 美國第二次內戰的隱憂》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。