美國大選2020｜美國二次內戰的隱憂・下

美國大選2020│ 這年來，左右翼極端團體分別有份參與的衝突對峙，固然是火藥庫重地，而反政府的布加洛運動（其成員又稱「布加洛男孩」）的崛起，讓現有兩極化光譜更形複雜。連美國當地媒體或觀察家，都難以判斷「布加洛男孩」屬於哪種政治流派。

承接上篇：【美國二次內戰的隱憂・上】

與其定義「布加洛男孩」屬於政治光譜的哪一邊，更加適合形容他們為一群經常攜帶攻擊性武器、以求挑戰現有社會秩序的半民兵團體。自由撰稿人Leah Sottile透過《紐約時報》發表深入揭秘「布加洛男孩」的長篇調查報道中，以「亂局代理人」（Chaos Agents）形容他們，點出他們正在利用一浪接一浪的政治亂局，測試自己奉為圭臬、並熱切追求的「社會崩潰理論」。

他們擁護個人自由至上的觀念，支持擁槍權等憲法賦予的自由權利，主張以武力推翻現今充滿不公義的社會秩序，甚至不惜發起「第二次美國內戰」，有相關組織在大選前夕策動刺殺密歇根州州長，正是以激進暴力的手法，正面挑戰政府與執法機關。

BLM席捲全美，和平示威者固佔多數，但亦出現不少暴力事件，令整場運動成為流血衝突的火藥庫。（Getty Images）

「布加洛男孩」最早在2012年源起自右翼網絡論壇4chan裏討論槍械的子版面，會員間組織鬆散，甚至組織內部成員的政治訴求都可能各有不同。他們認為反種族歧視示威與他們反對執法權力過度膨脹、抗議社會不公義等理念同出一轍，故大多數「布加洛男孩」都支持BLM，甚至不少成員進行暴力挑釁，與執法部隊正面衝突。在他們眼中，「布加洛男孩」是負責維護所有人得享自由權利的擁槍組織，崇尚以暴制暴，實現武力推翻現今社會秩序的理想。

數月前，地方政府實施疫情禁令期間，各地的「布加洛男孩」也曾發起持槍遊行，藉此威迫地方政府解除防疫封鎖措施。6月，加州執法部門拘捕了兩名被指與布加洛有聯繫的疑犯，二人被指先後槍殺了兩名執法人員。

「布加洛男孩」在短短八年間，由一個論壇子版面一躍而成荷槍實彈的半民兵團體，然而卻結構鬆散，支持運動的組織及人士具體數目不明。

當穿着夏威夷恤衫為識別標誌的「布加洛男孩」站在街頭時，往往會揹上軍裝背囊、手持長槍，表面上與接受專業訓練的職業軍人幾乎無異。「布加洛男孩」也不期然與槍械暴力劃上等號，給別人威嚇、懼怕的感覺，以追求顛覆社會秩序。

在密歇根州參與示威的「布加洛男孩」。（Getty Images）

身處網絡世代，社交媒體根據用家愛好訂製內容的強大演算法，進一步發揮極端光譜意識形態群的「圍爐」效應。顯然地，這類聲音對維繫民主和修補黨際派系裂縫有害無益，加劇當代美國社會左右分裂的情況。不幸地，美國在這充滿動盪的一年，此現象急速惡化，從網絡虛擬角力，上升到兩黨政治衝突的層面。

極左極右衝突的躁動聲音，不會因11月總統大選結果出爐戛然而止。無論哪位候選人當選總統，都需要正面處理美國社會兩極化的核心問題。一派厭惡種族歧視、當代極端資本主義和金權政治；一派憎恨激進社會主義、無政府主義─兩者有求同存異的和解機會嗎？這個問題不應流於兩黨候選人訴諸選舉角力的籌碼，它已昭示美國下一任總統未來亟待處理的深層次社會矛盾。

（節錄）

上文節錄自第236期《香港01》周報（2020年10月19日）《政治光譜兩極化 美國第二次內戰的隱憂》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。