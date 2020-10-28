科莫多龍為保家園阻截貨車？　印尼開發「侏羅紀公園」惹生態熱議

印尼政府在小巽他群島（Lesser Sunda Islands）林卡島（Rinca island）大興土木，要在科莫多國家公園（Komodo National Park）蓋出一個「侏羅紀公園」風格的大型觀光設施。但日前一張科莫多龍狀似阻擋貨車破壞家園的照片在網絡上爆紅，讓外界質疑建設工程帶來的保育衝擊。

科莫多龍阻截貨車照片掀熱議：

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科莫多龍是世上現存體積最大的蜥蜴，據信已有數百萬年歷史，目前只能在小巽他群島的四個島發現牠們的蹤跡，最大聚落位於科莫多島（Komodo island），臨近的林卡島則排第二。致力保護科莫多龍的團體「Save Komodo Now」在Twitter上發布這張照片，寫道「這是科莫多龍首度聽到引擎怒吼和聞到廢氣。這些開發案的未來衝擊是甚麼？還有人在乎保育嗎？」

Save Komodo Now成員阿菲歐瑪（Greg Afioma）向BBC表示，他們擔心預定的土木開發對科莫多龍與島民帶來不良影響，「這種大規模開發會干擾動物的互動，改變牠們的棲息地。」

官員則指出，他們已查證過社交媒體流傳的影像，確認沒有科莫多龍因工程受傷。印尼環境與森林部高級官員維拉特諾（Wiratno）強調，該部已派遣專案小組登島，確保工程會遵循科莫多龍保育法規。

印尼於1980年創立科莫多國家公園，以保護科莫多龍，並成功登錄為聯合國教科文組織世界遺產，但各國遊客慕名而來，當局近年一直設法平衡保育和觀光。當地政府2019年一度準備以保育名義關閉科莫多島，同時強制遷走世世代代與科莫多龍共居的2千名島民，整個計劃最後作罷，改採年費1千美元的會員制。

就在同時，當局卻也決定在林卡島推動旅遊開發，據報耗資近700億印尼盾（約3700萬港元）。工程團隊9月還將規畫願景製成影片，配上電影侏羅紀公園的音樂上傳網絡，該計劃因此被外界稱為「侏羅紀公園」，但影片事後被刪除。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】