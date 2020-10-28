巴基斯坦天生無臂男愛玩桌球　靠下巴擊球成為高手　對手讚是天才

巴基斯坦一名男子天生沒有兩隻手臂，但靠着苦練用下巴擊球的技術，成為當地家喻戶曉的士碌架（snooker）桌球好手。

天生殘缺的伊克拉姆在桌球枱上贏得自信與尊嚴：

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現年32歲的伊克拉姆（Muhammad Ikram）出生在巴基斯坦的小鎮瑟蒙德里（Samundri）。因家境貧困，他與8名手足從小就沒上學，童年也沒朋友。直到青少年時期，伊克拉姆開始在當地一間桌球館觀摩，愈看愈有興趣後開始「秘密」苦練。

伊克拉姆表示，一開始自己在桌球桌上練習，直到精進技巧後才開始跟別人比賽，如今他已能挑戰城裏最厲害的選手。他說：「這需要艱苦的練習，如果有像我這樣的選手，我想跟他比一場。」

因為擔心會受傷，伊克拉姆的父母數年來禁止他打桌球，直到去年才讓他重回球場，而他驚人的技術迅速在巴基斯坦桌球界傳開，讓伊克拉姆成為遠近馳名的桌球好手。

當地桌球館老闆納迪姆（Muhammad Nadeem）稱讚伊克拉姆是一名「真正的運動員」，也不向他收取費用，許多人反而願意付錢只為跟他一起打球。納迪姆表示：「在巴基斯坦，板球與足球都有殘障選手，但在桌球這塊，伊克拉姆是獨一無二的。」

伊克拉姆指出，他遇到的很多出色的士碌架選手都說他是一名真正的天才，可以為巴基斯坦帶來榮耀。

他也向殘疾人士喊話：「上帝沒有給我雙手，但是祂給了我勇氣。我用這種精神實現了目標，因此各位也不要失去希望。」

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