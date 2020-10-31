美國頂級侍酒師性醜聞　非禮強吻樣樣來　威迫利誘業界後輩上床

《紐約時報》29日刊登爆炸性深度專訪，11名女性指控知名侍酒大師（Master Sommelier）克盧斯（Geoff Kruth）對她們伸出魔爪。克盧斯在消息見報前一周主動離開自己創辦的機構，強調自己絕無任何不當舉措。

克盧斯被控曾突然將手指伸進女性的內褲、親吻對方胸部，邀請女性侍酒師和朋友到飯店房間品嘗「特殊佳釀」，卻全裸打開房門，也曾以Facebook訊息向一位女性餐廳酒品主管傳送性行為指南，詢問「最喜歡哪種姿勢」，對方則發出正式檢舉，克盧斯因此被禁止擔任她的侍酒師考官。

美國侍酒界明星詹姆斯（Victoria James）21歲就在米芝蓮星級餐廳當上全美最年輕侍酒師，她稱克盧斯強迫她發行性行為。

名氣不亞於Geoff Kruth的Victoria James稱曾被迫發生性行為（點圖放大瀏覽）：

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現年29歲的她曾於2014年參加克盧斯帶隊的瑞士品酒之旅，但克盧斯一直想帶她去開房間，她最後點頭，聲稱她覺得此舉會讓他滿意後滾開，「可悲的是，妳在這行必須習慣受制於男人，我覺得我沒有選擇」。

此事發生一年後，克盧斯又向詹姆斯提出，只要她跟他上床，就會幫她寫推薦信，不用再排隊等候考試。她點頭照辦，馬上就得到考試的機會。

克盧斯是醇酒教育機構GuildSomm創辦人兼董事長，曾在Netflix紀錄片「頂尖侍酒大師」（SOMM）登場。媒體第一時間無法採訪到人，委任律師則向紐時否認一切不當指控，強調報載的性行為都出自你情我願，受訪者還跟他保持良好關係，也稱克盧斯沒有為和他發生性行為的女性提供特殊待遇。

點圖放大瀏覽Geoff Kruth照片：

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