無國界醫生分享：天災疫情夾擊　希臘難民營如何渡過人道危機？

9月8日，希臘萊斯沃斯島（Lesvos）莫利亞難民營發生火災。10月30日，愛琴海地區發生黎克特制7級地震，希臘海島如薩莫斯島（Samos）等地皆受波及，島上災民包括一群住在收容營的大批難民。 希臘各難民營裏的難民本身生活環境已經欠佳，今年一整年還要遭受新冠肺炎疫情威脅，如今突如其來的火災、地震，當地難民處境可謂雪上加霜。 難民營的醫護人員如何與當地弱小渡過這多災多難的一年？正在萊斯沃斯島的無國界醫生治療中心工作的助產士瑪麗娜（Marina）向《香港01》分享了自己的故事。

萊斯沃斯島（Lesbos）莫利亞營地於9月初出現首宗新冠肺炎確診個案。現在，當地約有7,600人生活於簡陋的帳篷中，沒有乾淨水，每天只獲分發一次食物。父母在營地附近的海中為自己和孩子洗衣服，沒有淋浴，而廁所數量有限。

莫利亞營地發生大火後，每位難民都接受了新冠肺炎病毒測試，當中有240人對病毒呈陽性反應，再加上他們的密切接觸者，總共約有600人被關在帳篷中隔離。「他們缺乏生活必需品及基本服務。」瑪麗娜說道。她指出，雖然到了10月中旬，莫利亞營地確診人數已降至15至20人，但隔離帳篷以及營地總體上的條件仍十分不人道。

2020年9月9 日的莫利亞難民營。當晚大火燒毀大部分營地，翌日再爆發另一場大火，令營地全遭燒毀。© Enri CANAJ/Magnum

至於同在愛琴海東部的薩莫斯島，情況同樣惡劣。有4,300人的瓦西營地已經出現超過100宗新冠肺炎確診個案，但到目前為止，當局還沒有採取適當的醫療措施。營地中只有一名軍醫和三名護士，現時已有40名尋求庇護者有發展為嚴重症狀的風險，至少10人情況嚴重，就連薩莫斯當地醫院都無法提供適切治療。

「對檢測結果呈陽性的人來說，隔離的地方完全不能接受——他們被鎖在骯髒的貨櫃屋中，大多數人睡在穿洞破裂的地板上，沒有自來水或廁所。」瑪麗娜形容，薩莫斯島難民的情況跟萊斯沃斯島一樣惡劣。

在薩莫斯島，難民、移民和尋求庇護者的生活條件極為惡劣。© MSF

不過，歐洲各國政府似乎沒有意圖從根本改善島上的人道主義危機。「我留意不到歐洲各國政府是否已提供資金或設備來協助解決島上的人道主義危機，但即使是金錢與物資也不是這些人真正需要的。」瑪麗娜說道。

「像萊斯沃斯島這樣的難民營，那裡的居住條件對任何人的身心健康而言都是有害且危險的。當地沒有足夠醫生，而有些人的健康因受新冠肺炎的威脅而處於高風險狀態，可是卻全都被封鎖在島上。」

不但如此，基於島上日益嚴峻的情況，難民與當地社區的關係亦開始出現齟齬，當地居民的反移民情緒逐漸升溫。

早前，萊斯沃斯島等地發生了一些反移民團體對難民和非政府組織工作人員的襲擊或騷擾事件。譬如今年8月，一場反移民抗議活動期間，無國界醫生兒科診所外發生了一場大火。當時有一小群人聚集在診所外，向無國界醫生團隊大喊和威脅醫療人員，並向醫療設施投擲石塊。無國界醫生在那裏約有50名員工，主要治療莫利亞難民營的婦女和兒童。幸運的是，事件中沒有人受傷。

很多未成年兒童都需要送到希臘內陸或其他歐盟成員國的安全住所接受更好的護理和照顧，但卻因各國政府難民政策的失效，令這一天變得遙遙無期。©Anna Pantelia/MSF

「這些群島，尤以萊斯沃斯島為例，曾經是以接待難民及容納歐洲最大的難民營而聞名，也曾是團結的象徵。只是，在島上收容難民五年後，當地社區自然感到疲倦、無能為力、被遺棄，更有感歐盟任由他們自行解決希臘的難民危機。」瑪麗娜說道。

瑪麗娜相信，這些事件凸顯了需要解決現狀的迫切性。有關當局應採取一切必要措施，以應對島上日益熾熱的反移民情緒、言論，甚至是侵略和暴力行為，

無國界醫生呼籲，要從源頭解決問題，歐洲各國理應需要緊急撤離希臘群島上的人，到歐洲內陸地區，為難民提供安全和有尊嚴的居所。