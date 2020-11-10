澳洲電台主持被偷愛車Tesla Model 3　用這招神反擊玩弄笨賊

澳洲一名女網友布雷特（Annabelle Brett）的Tesla上個月遭竊，在她手機接到多個警報通知，並確認愛車真的不見後，她立刻展開絕地大反攻，不慌不忙地透過遠端操控嚇跑對方，最後警方也順利逮捕小偷。

↓車主為電台主持布雷特，點擊圖輯了解更多↓

綜合外媒報道，10月22日早上6點多，在電台擔任主持人的布雷特，收到許多Tesla應用程式發出的警訊，表示愛車已被人開走，於是她隨即找一名友人，結伴前往停車場一探究竟，結果真的消失無蹤。

機警的布雷特立刻打開app，除了報警處理外，也一邊追蹤愛車位置，同時與朋友駕駛另一台車跟上；路程中，她不斷透過遠端操控，調整對方的車速、把車窗搖下，甚至持續按喇叭，嚇得竊賊把車棄在某處公園後，慌張逃離現場。

布雷特還提到，當她趕到愛車所在位置時，竊賊正換乘另一輛車準備離去，同時還朝她們比了中指。好笑的是，笨賊在慌亂之際，將駕照遺留在她車上，她也透過哨兵模式拍攝周圍影片，沒幾天小偷便落網了。

【相關圖輯】Tesla Model 3智能召喚曝弱點？ 泊窄位難駛出更傷及「無辜」…

+ 10 + 10 + 10

【相關圖輯】台灣罕見意外 Tesla飛插入翻側貨車 車主：以為會主動煞停

+ 3 + 3 + 3

【相關圖輯】Tesla電池日｜Model 3三年保值率高達90.2% 遠超過傳統燃油車

+ 11 + 11 + 11

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】