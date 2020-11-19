【美國低薪青年・下】職場新鮮人「沙紙情意結」　與現實或有落差

「在今天高度全球化和以科技作主導的經濟下，十二年教育已不足以讓美國勞動力保持競爭力，以及賺到相當於一名中產人士的收入。」這是拜登團隊競選政綱的教育政策內容。這句話的背後，即暗示大學教育日後應該是每位美國人基本具備的就業條件。很多人以為，一張大學學位「沙紙」將確保投入職場後有穩定收入，過上相對優渥的生活。然而，全球高等教育產業化，學位數目膨脹，導致「沙紙」大貶值。出來工作，一張「沙紙」可能只是最低要求。 此為【美國低薪青年】系列報道第三篇。

【美國低薪青年・上】疫下就業市場衰靡 低薪死結難解

【美國低薪青年・中】賺得少欠得多：拜登政府需紓青年負債之困

在美國，疫情使得各大院校課程幾乎全部移師到網上授課，目的是為了避免學生有任何非必要的社交接觸。然而，愈來愈多調查顯示，學生們普遍還是想盡快重返校園，與師生面對面上課。 美國新聞網站Axios在7月進行的定期調查報告指出，76%受訪學生表示如果可以選擇，希望能在秋季重返校園；66%受訪學生表示願意親身到課室接受面對面授課。 Axios接着在8月進行的調查亦顯示，因為各大院校基本已確定秋季課程將以網上形式授課，故22%受訪學生表示會在這個學期休學。

美國的新冠肺炎疫情遲遲未出現緩解跡象，全國大多數院校被迫關閉，來訪的學生也要保持適當社交距離。（Getty Images）

讀大學在乎實地交流

疫情對大學教育的影響，不僅是教學模式的改變，更揭露了大學的真實角色：不只是傳承學問和學術交流的場所，學生在大學校園的親身經歷，才是其他教學模式不能替代的精要，也是學生和家長最為重視的「大學價值」。

美國《大西洋》（The Atlantic）雜誌作者Ian Bogost撰文指，大學教育給了美國孩子應該怎樣成長的幻想：通過競爭進入精英場所，在安全地帶中放任及發掘自我，從中成為真正的成年人。「讀大學的過程─而不單只是結果，即那張『沙紙』─為學子們提供機會、友情，甚至婚姻。狂歡派對、酒精、性愛、夜店、兄弟會（fraternity），這些好像是每個美國人與生俱來的的形式洗禮。」Bogost寫道。

疫情揭露了大學的真實角色其實不只是傳承學問和學術交流的場所。（Getty Images）

疫情期間，很多家長得悉學校在接下來將全面網上授課後，向相關院校提告，要求取回已繳付的學費。因為他們覺得，不值得為子女給出數萬美元去修讀一個全盤移師網絡的大學課程。全美超過一百間公私營院校，包括布朗大學（Brown University）、杜克大學（Duke University）、羅格斯大學（Rutgers University）等著名學府，都曾被家長入稟要求退回學費。

這間接反映出，大學授予學生的價值，除了是傳遞專業知識外，更是給予大學生一個聚首空間，斬獲難得的課餘見聞、生活方式與人際網絡，最後轉化成畢業生出來社會工作的「本錢」─這些技能或許比前者更為珍貴。甚至可以說，在當今大學產業化及學位膨脹的社會中，大學「沙紙」並不能代表些什麼。僱主重視的，是個人處理人際關係、團隊協作、遵守期限之類的「軟技能」。

南卡羅萊納州的大學生在疫情期間參加萬聖節狂歡派對。（Getty Images）

薪酬不一定與學歷掛鈎

10月，一位名為David Williams的Twitter用戶發了一條推文，在網絡廣為流傳。內容是他在網上發現的一則招聘廣告，相關職位傾向應聘者擁有碩士學位，但僱主給出的薪金只有時薪15.29美元（約118.6港元）。按每天八小時計，五天工作，每周薪金為611.6美元（約4,742港元）。雖然帖文沒透露職位的工種及地點，但這數目比2019年第二季度全美每周收入中位數低約33%。我們可以抽取一些州份的法定最低工資水平來作簡單比較。加州法定最低工資為時薪13美元；華盛頓州為13.5美元；康涅狄格州、亞利桑那州、科羅拉多州、緬因州等為12美元。換言之，這一職位的薪金比上述州份的最低時薪僅高出2至3美元。

這條推文在Twitter上獲得頗大迴響，超過24.8萬人讚好、3.2萬人轉推。不少人直言自己的職場待遇也類似，大量網民為之慨嘆，擁有高學歷的年輕畢業生薪金低、加幅少、晉升階梯又不明朗……也有網民自嘲：「跟我做沃爾瑪（Walmart）超巿收銀員的人工差不多。」

換個角度來看，這也反映現今薪酬水平不一定與學歷掛鈎，「沙紙」可能只是基本盤，僱主重視的更可能是僱員的工作經驗或實戰能力。舉例來說，資訊科技行業這目前較高薪的產業，像軟件工程師、程式設計師、系統架構及解難人員等，僱主寧願出高人工聘請具經驗的技術專才負責程式解難和開發工作，這可能跟你有沒有擁有碩士、博士銜頭沒有多大關係。在這類行業當中，個人與同行競爭的經驗、解難能力，比其學術研究水平及畢業論文質量更為重要。作為僱主，大概也不一定願意付出同樣或更高的價錢，去聘請一位沒有任何工作經驗的碩士畢業生。

近年高等教育產業化與學位貶值，造成大眾對「學歷要求」與「工作能力」兩者關係的認知誤差（Getty Images）

高學歷恐變成「缺乏工作經歷」、「零歷練」的反向標籤，這也是近年高等教育產業化與學位貶值造成大眾對「學歷要求」與「工作能力」兩者關係的認知誤差。但的確無人能夠否認，大學期間獲取的諸如處理人際關係、團隊協作、遵守期限等個人軟技能─這跟「沙紙」上寫的如此那般，確實沒有太密切關係。

尤其今年出現新冠肺炎疫情帶來的經濟異象，失業潮、倒閉潮接踵而至，就業環境的情況充滿不明朗因素。對於這一年剛剛進入職場的「新鮮人」，如何調整自身的期望管理及心理質素，把握現下提早規劃職業生涯導向，也許才是在充滿變數的時代下自處的辦法。

（節錄）

上文節錄自第240期《香港01》周報（2020年11月16日）《疫下就業市場愈趨衰靡 如何解開美國「低薪青年」的死結》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。