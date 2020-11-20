住得偏僻要爬8米高樹接收網絡訊號　俄男生每天捱零下5度嚴寒上課

俄羅斯一名21歲大學生因為家附近網絡訊號太差意外爆紅。住在西伯利亞偏遠小鎮的杜多拉多夫（Alexei Dudoladov），每天上網課為了能收到訊號，不但得在僅零下5度的低溫走到離家約300米外樹林，還要再爬上一棵高達8米的白樺木。

西伯利亞一大學生要爬到8米高的樹上才能連上網絡：

+ 9 + 9 + 9

就讀鄂木斯克水運研究所（Omsk Institute of Water Transport）的杜多拉多夫，由於受到新冠肺炎疫情影響，學校從11月9日開始改為遙距授課方式，而家住鄂木斯克州（Omsk）偏遠村莊Stankevichi的他，因為家附近網絡訊號太差，唯一讓自己不會缺課的方法只有爬上一顆8米高的白樺樹。

杜多拉多夫在零下5度的低溫，爬上白樺樹表示，「之前還是夏天時感覺還好，可是現在變得很冷，我的健康付出了代價，已經感染肺炎2次了」，後來又拍攝影片向州長布爾科夫（Alexander Burkov）喊話，希望教育部官員能夠給予幫助。

杜多拉多夫的影片在Instagram和TikTok上成功獲得百萬人次觀看，促使官員們出面承諾，一定會對於他的情況給予大力幫助，不過後來他又拍影片表示，官員的作法只是為他1人特別安排學習計劃，卻沒有實質改善家鄉網絡環境，「為甚麼城市的人可以輕鬆在公寓上網，而村民只能跑到高速公路、屋頂和樹木上才行」。

杜多拉多夫攀上8米高大樹上課的過程：

【相關圖輯】俄爆紅「透視裝」護士獲取消懲處 正面照曝光內衣公司邀作模特兒（點圖放大瀏覽）：

+ 2 + 2 + 2

【相關圖輯】俄羅斯「體操美女」居家防疫有練功 超高難度動作網民為之驚奇

+ 28 + 28 + 28

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】