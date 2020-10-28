螞蟻上市｜馬雲將成全球第11大富豪　員工亦受惠人均可獲逾800萬

10月27日，螞蟻集團宣佈IPO初步詢價完成，最終A股發行價確定為每股人民幣68.8元，總市值人民幣2.1萬億元，較此前多家投行預測約2.5萬億-3萬億元估值，折讓幅度約20%-30%。按照此發行價，螞蟻集團的員工及顧問共計可獲得約1376.9億元人民幣，人均超800萬元。

螞蟻集團上市，不僅令馬雲成為全球第11大富豪，以發行價68.8元及人均計算，集團旗下員工及顧問亦可獲800萬元人民幣。（路透社）

根據螞蟻集團招股書內容顯示，截至2020年9月30日，經濟受益權激勵計劃項下的經濟利益所對應發行人股份合計30.79億股，其中授予螞蟻集團的員工及顧問的比例約為65%。按照68.8元的發行價計算，螞蟻集團的員工及顧問共計可獲得約1376.9億元人民幣。

馬雲所持股份價值約274億美元，總身價達到716億美元，成為全球第11大富豪，同時超越馬化騰再次登頂中國富豪第一名。螞蟻集團方面並未披露員工激勵人數。按照目前員工數計算，螞蟻集團人均可攤到826.48萬元，當然這只是人均的一個數值。

阿里巴巴告稱，公司認購7.3億股螞蟻集團A股股份，按發行價每股人民幣68.8元計，認購事項的總對價約502億元。本次發行後阿里巴巴預期將持有螞蟻集團約31.8％的股權，或31.2％的股權（若承銷商悉數行使選擇權認購A股發行及H股發行項下的額外股份）。

同時，馬雲持股螞蟻集團8.8％，基於公佈的發行價，這些股份價值274億美元。這將使得馬雲的總資產達到716億美元（約合人民幣4805.7億元），使其超越甲骨文公司創始人拉裡·艾裡森等，成為全球第11大富豪。

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