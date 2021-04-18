憑弔毛澤東？《東方紅》再亮相？　中共百年黨慶存四大懸念

撰文： 關岭 最後更新日期： 2021-04-18 21:00

今年是中共建黨百年，中共官方此前已宣佈將隆重慶祝。除了正在進行的黨史學習教育和「永遠跟黨走」宣教活動之外，還將舉行慶祝大會、頒授七一勳章、舉辦「不忘初心、牢記使命」展覽和文藝演出、播出文獻專題片等。對中共來説，這些慶祝活動主要有激勵和鼓舞民心的作用，但中共百年黨慶還有以下四個懸念值得關注。

習近平將如何評價中共

由於不閲兵，以中共中央名義舉行的慶祝大會將是中共百年黨慶最重要活動，習近平講話將如何評價中共這個「百年老黨」，並留下其個人印記，值得關注。在2016年中共95周年黨慶大會上，習近平已發表過一次講話，這次將在今年7月1日發表的百年大慶講話，習近平是重彈老調，還是提出新觀點、作出新宣示，屆時將備受矚目。

中共於1921年建黨，1927年建軍，1949年推翻國民黨後統治中國大陸至今。（Getty）

《東方紅》是否重新亮相

此前，中國文化和旅遊部宣佈將在全國開展「唱支山歌給黨聽」大家唱歌詠活動，將黨慶活動推向全民，併發布100首推薦曲目。外界關注歌頌毛澤東的《東方紅》是否入選。2009年中共建政60周年時，《東方紅》入選100首愛國歌曲。2019年建政70周年，中共官方再次推薦100首優秀歌曲，但《東方紅》落選。

中共領導人是否瞻仰毛澤東遺容

中共領導人前往毛主席紀念堂瞻仰毛澤東遺容，一般只在毛澤東逢十周年忌日進行，黨慶也沒有瞻仰毛遺容的先例。不過，2019年建政70周年時，習近平等中共領導人曾集體瞻仰毛遺容，這是習近平繼2013年毛澤東誕辰120周年紀念日之後第二次瞻仰毛遺容，同時也是中共領導人首次在國慶期間憑弔毛澤東。

習近平的紅色足跡（請點擊大圖瀏覽）

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值得一提的是，位於北京天安門廣場的毛主席紀念堂還設有毛澤東、周恩來、劉少奇、朱德、鄧小平、陳雲六個紀念室，他們六人被中共視為「老一輩無產階級革命家」的代表，是每次黨慶大會中共領導人講話「深切懷念」的首要對象。

鑑於已有國慶瞻仰毛遺容的先例，中共領導人有可能在百年黨慶之際瞻仰毛遺容並緬懷毛澤東等六位「老一輩無產階級革命家」。

誰將獲頒七一勳章

習近平上台後，中國建立了一整套功勳榮譽表彰體系。此前，共和國勳章、八一勳章、友誼勳章和國家榮譽稱號均已頒授。百年黨慶，中共將首次向「為黨作出傑出貢獻、創造寶貴精神財富的黨員」授予七一勳章，由習近平簽發證書並頒授勳章。

另外，2017年建軍90周年時有十人獲頒八一勳章，2019年建政70周年時有八人獲頒共和國勳章，預計獲頒七一勳章者應該不會超過十人。